Calendario Europei short track 2024 oggi: orari 13 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 13 gennaio, seconda giornata di gare degli Europei di short track, di scena sull’anello di ghiaccio di Danzica (Polonia). All’Hala Olivia un day-2 nel quale saranno in programma quarti di finale, semifinali e finali dei 500 e dei 1500 metri uomini e donne, nonché le semifinali della staffetta femminile.

Si assegneranno le prime medaglie e l’Italia vorrà rispondere presente. Fari puntati in particolare su Pietro Sighel che vorrà far bene sia nella velocità pura che nel chilometro e mezzo. Si spera che il trentino sappia esprimere sui suoi pattini la grande esplosività di cui è capace.

Interessante sarà vedere anche cosa faranno le ragazze, vista l’assenza di una pedina importante come Martina Valcepina. Grave infortunio per lei in allenamento, nel week end del massimo circuito internazionale a Seoul (Corea del Sud). La squadra dovrà sopperire all’assenza dell’atleta lombarda. Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola e Chiara Betti daranno tutto quello che hanno.

La seconda giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia) sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube di Skating ISU. OA Sport vi offrirà le cronache e gli approfondimenti del caso per essere informati sullo sviluppo delle gare.

CALENDARIO EUROPEI SHORT TRACK 2024 OGGI

Sabato 13 gennaio

10:15 1500 metri uomini – Ripescaggi (Quarti di finale)

10:45 1500 metri donne – Ripescaggi (Semifinali)

10:55 1500 metri uomini – Ripescaggi (Semifinali)

11:15 500 metri donne – Ripescaggi (Quarti di finale)

11:24 500 metri uomini – Ripescaggi (Quarti di finale)

11:54 500 metri donne – Ripescaggi (Semifinali)

12:00 500 metri uomini – Ripescaggi (Semifinali)

13:32 1500 metri donne – Semifinali

13:50 1500 metri uomini – Semifinali

14:23 1500 metri donne – Finali

14:39 1500 metri uomini – Finali

15:08 500 metri donne – Quarti di finale

15:20 500 metri uomini – Quarti di finale

15:47 500 metri donne – Semifinali

15:54 500 metri uomini – Semifinali

16:17 500 metri donne – Finali

16:28 500 metri uomini – Finali

16:53 Staffetta donne – Semifinali

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

EUROPEI SHORT TRACK 2024: ITALIANI IN GARA

10:15 1500 metri uomini – Ripescaggi (Quarti di finale)

10:45 1500 metri donne – Ripescaggi (Semifinali)

10:55 1500 metri uomini – Ripescaggi (Semifinali)

11:15 500 metri donne – Ripescaggi (Quarti di finale)

11:24 500 metri uomini – Ripescaggi (Quarti di finale)

11:54 500 metri donne – Ripescaggi (Semifinali)

12:00 500 metri uomini – Ripescaggi (Semifinali)

13:32 1500 metri donne – Semifinali (Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola)

13:50 1500 metri uomini – Semifinali (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

14:23 1500 metri donne – Finali

14:39 1500 metri uomini – Finali

15:08 500 metri donne – Quarti di finale (Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Chiara Betti)

15:20 500 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Lorenzo Previtali, Thomas Nadalini)

15:47 500 metri donne – Semifinali

15:54 500 metri uomini – Semifinali

16:17 500 metri donne – Finali

16:28 500 metri uomini – Finali

16:53 Staffetta donne – Semifinali (Italia)

Foto: LaPresse

