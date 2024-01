Federica Brignone subito fuori a Jasna! Brutto colpo per la classifica di Coppa del Mondo di gigante

Doccia fredda, anzi gelida per l’Italia nel settimo gigante della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone era presente al cancelletto di partenza con il n.1 e il pettorale rosso di leader della classifica di specialità nell’appuntamento di Jasna (Slovacchia).

Un pendio non così ripido, ma molto ghiacciato e dalle mille insidie. Ne ha fatte le spese della campionessa valdostana che ha perso l’esterno dello sci sinistro, affrontando la terza porta. Uno sbilanciamento che ha innescato la clamorosa caduta di Federica e l’uscita di scena.

Un tracciato, da dire, che ha mietuto un’altra “vittima” eccellente, come la padrona di casa Petra Vlhova che sicuramente sperava di dare una risposta diversa in questa prova così particolare per lei. Una neve molto aggressiva e non facile da interpretare alla fine della fiera.

Vedremo a questo punto se la svizzera Lara Gut-Behrami sfrutterà l’occasione di attaccare la leadership della nostra portacolori nella citata classifica di specialità, ricordando i 15 punti che separano le due prima di questa prova. Elvetica però non così convincente nella prima manche, da dire.

Foto: LaPresse