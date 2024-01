LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Conti-Macii sfidano i tedeschi per l’oro, attesa per la naturalizzata Joos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale prosegue nella prima sessione con il programma corto della gara femminile e nella serata con il primo titolo da assegnare con il programma libero delle coppie di artistico.

La gara femminile di pattinaggio artistico, insieme a quella delle coppie, è certamente quella che più soffre l’assenza della fortissima compagine russa. Nonostante tutto, non mancherà lo spettacolo ai Campionati Europei 2024 in scena a Kaunas (Lituania), con una sfida che potrebbe avere dei contorni storici, vista la concreta possibilità di vedere una doppietta belga con Loena Hendrickx e Nina Pinzarrone. La prima atleta citata, medaglia d’argento lo scorso anno e bronzo ai Mondiali di Saitama, è reduce da una prima parte di stagione positiva, culminata con il posto d’onore raccolto alle Finali Grand Prix alle spalle della leggenda Kaori Sakamoto. La seconda si è resa artefice invece di un vero proprio exploit, complice il secondo e il terzo posto strappato ad Angers e a Sapporo, risultati che le hanno consentito di disputare l’ultimo atto in Cina, chiuso poi in quarta piazza. Le due pattinatrici tuttavia dovranno comunque fare i conti con la detentrice del titolo Anastasiia Gubanova, apparsa però sottotono negli scorsi mesi ma comunque motivata a difendere una medaglia d’oro quest’anno ancora più difficile da ottenere.

Ai nastri di partenza anche Ekaterina Kurakova, quarta lo scorso anno, oltre che Kimy Repond, bronzo nel 2023 ma non apparsa in condizioni smaglianti (soprattutto sul versante realizzativo) nell’ultimo periodo. L’assenza di Nina Petrokina potrebbe poi lasciare uno spiraglio aperto alle azzurre Sarina Joos e Lara Naki Gutmann, due pattinatrici con le carte in regola per poter tentare un blitz in top 6, obiettivo che darebbe uno scossone forte a un movimento femminile in fase di rinascita.

In serata si assegna il titolo delle coppie di artistico. La gara è iniziata ieri nel segno di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava. La coppia georgiana, leader nella categoria Junior, ha conquistato la vetta nello short program in un segmento in cui l’Italia ha convinto con Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, mentre gli attesi Sara Conti-Niccolò Macii si sono resi artefici di una prova leggermente problematica. Metelkina-Berulava hanno rispettato il pronostico, dando sfoggio di un programma senza sbavature di rilievo e imbastito da un tecnico che ha superato i quaranta punti, ricevendo una valutazione complessiva di 71.30 (40.27, 31.03). Rispondono presente poi i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, artefici di un corto da 69.63 (37.85, 31.78) valido per il posto d’onore provvisorio. Ottimi gli azzurri Lucrezia Beccari-Matteo Guarise che, anche questa volta, hanno pattinato uno short d’alto profilo, eseguendo correttamente tutti e sette gli elementi presentati e strappando la terza posizione con il nuovo personal best di 67.05 (36.61, 30.44).

La gara però è stata contraddistinta da un livello medio molto similare. Non a caso a fare la differenza sono stati il grado di esecuzione e l’assegnazione dei livelli. Ne sanno qualcosa Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che, nonostante una buona performance, si sono dovuti accontentare della quinta piazza con 64.87 (33.76, 31.11) piazzandosi alle spalle degli ottimi ungheresi Maria Pavloca-Alexei Sviatchenko, quarti con 65.29 (36.03, 29.26). Dovranno partire dalla settima casella invece Sara Conti e Niccolò Macii. I detentori del titolo continentale sono rimasti attardati a causa di due errori pesanti nel triplo rittberger lanciato e nel triplo salchow in parallelo (sottoruotato), fattore che li costringerà a tentare una rimonta nella giornata di domani. Attenzione però. Ci sono ben sette team raccolti in dieci punti. I giochi, proprio per questo motivo, sono aperti più che mai.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con il programma corto della gara femminile dalle 12.00 e prosegue dalle 18.00 con il programma libero delle coppie di artistico: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 12.15 con il primo gruppo di lavoro femminile. Buon divertimento!

