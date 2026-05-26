Pattinaggio artistico: Filippo Ambrosini ricomincia da Milania Väänänen. Annunciata la nuova coppia

Non si arrestano gli annunci nelle coppie d’artistico italiane, movimento attualmente in grande fase di fermento. Poche ore dopo l’ufficialità riguardante la separazione di Sara Conti e Niccolò Macii, il veterano Filippo Ambrosini ha infatti reso nota la formazione di un nuovo team con Milania Väänänen, atleta finlandese.

Un duo dunque totalmente inedito ed una nuova sfida per il cavaliere che, dopo più di dieci anni, ha interrotto il rapporto con l’ormai ex partner Rebecca Ghilardi (con cui ha conquistato risultati importanti, tra cui anche due metalli continentali e due partecipazioni olimpiche), la quale ha deciso di abbandonare le competizioni.

La nordica conta un’esperienza in casa IceLab con Filippo Clerici. I due, in gara per la Finlandia, hanno preso parte alle stagioni 2024-2025 e 2025-2026 sotto la guida di Rosanna Murante, Luca Dematte, Daniel Aggiano ed Ondrej Hotarek, ottenendo due quattordicesimi posti agli Europei oltre che una diciottesima ed una diciannovesima piazza nel contesto dei Campionati Mondiali.

Per Filippo Ambrosini quella con Milania Väänänen sarà la quarta avventura ufficiale in coppia. Oltre al solido rapporto con Ghilardi, il pattinatore in passato ha condiviso il ghiaccio anche con Alexandra Iovanna ed Alessandra Cernuschi.