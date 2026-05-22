Pattinaggio artistico. Si scioglie la coppia Conti-Macii: Sara alla ricerca di un nuovo partner

Una notizia di estrema rilevanza per il pattinaggio artistico italiano. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii si è infatti ufficialmente sciolta. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati in occasione di una conferenza stampa allestita oggi all’interno della Questura di Bergamo, dove i due rappresentanti delle Fiamme Oro hanno incontrato la stampa spiegando le ragioni della separazione.

Non si è trattata di una scelta affrettata, bensì pianificata e ragionata nel corso del tempo, così come affermato dal cavaliere che, a differenza della dama, ha deciso di ritirarsi dalle competizioni: “Le nostre strade si separano, si separano così come pianificato, era già stabilito da qualche anno – ha detto Macii – L’ufficialità ha tardato ad arrivare per questioni logistiche. E’ un grande passo lasciare l’agonismo, ho deciso di coronare il mio sogno ed altri percorsi. Vorrei allenare e creare un polo sportivo per aumentare il livello degli atleti nel nostro sport. Posso dire con sincerità che sono molto soddisfatto di noi, di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo stati nel bene e nel male”.

Per Sara Conti, invece, la carriera proseguirà con un nuovo partner: “Non so ancora chi mi affiancherà, ho fatto solo alcune prove. Ci sono delle persone che mi hanno fatto ricredere, facendomi capire che la Sara di oggi può chiedere un po’ di più, può pretendere di avere qualcuno che abbia quella fame che io ho avuto con Niccolò“.

Quella dl binomio è stata una vera e propria favola sportiva, cominciata nella stagione segnata dalla pandemia e costellata da una crescita progressiva sempre più evidente che ha consentito loro di diventare la coppia d’artistico più vincente della storia italiana: il loro palmarès vanta infatti, oltre che la meravigliosa medaglia di bronzo nella gara a squadre a Milano Cortina 2026, anche due bronzi ai Campionati Mondiali (2023 e 2025), un oro ed un argento ai Campionati Europei (2023 e 2025), otto podi Grand Prix di cui due vittorie (Cup of China 2024 e NHK Trophy 2025) e tre alle Finali del circuito.

Entrambi hanno ovviamente tracciato un bilancio positivo di quanto fatto: “Il percorso con Niccolò è stato lunghissimo – ha detto Sara – E in una parola direi bellissimo; è stato un percorso molto difficile, però ne è valsa veramente la pena. Non c’è stata cosa più bella nel vedere non tanto i risultati, ma la scala che abbiamo dovuto percorrere per raggiungerli. Ad oggi non mi ferma nessuna medaglia, se non la strada che abbiamo intrapreso in questi sette anni”. A farle eco anche Niccolò: “E’ stata una strada lunga, il primo periodo di allenamento è stato doppio: prima andavamo sul ghiaccio e poi al parco, dove provavamo i sollevamenti con un nostro amico che ci faceva i video. Alla fine ci siamo detti: diamoci due anni di tempo e vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo fatto subito tanto e non ci aspettavamo di raggiungere quello che abbiamo raggiunto”.

Il movimento delle coppie d’artistico italiano torna quindi ad una sorta di anno zero. Ai nastri di partenza nella stagione 2026-2027 infatti non ci sarà nessuno dei team che hanno contrassegnato l’ultimo, indimenticabile, quadriennio. Ricordiamo infatti che un mese fa Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini hanno annunciato il ritiro, mentre da tempo non arrivano notizie, almeno su canali ufficiali, su Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, Campioni d’Europa nel 2024.