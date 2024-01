LIVE Panathinaikos Atene-Olimpia Milano 79-62, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: l’EA7 cade in Grecia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.59 Il Panathinaikos di coach Ergin Ataman conquista la vittoria in una gara mai realmente in discussione. Sempre a rincorrere l’Olimpia Milano di Ettore Messina alla quale non bastano i 16 punti di Napier (top-scorer). Il migliore del Pana è Grigonis con 15 seguito da Hernangomez con 12.

FINISCE COSI’!

79-62 McGruder chiude probabilmente la serata.

79-60 Hines si appoggia al vetro.

79-58 Tripla di Moraitis.

76-58 Liberi e tripla di Napier.

76-53 Liberi di Hernangomez.

74-53 Tripla di Napier.

74-50 Schiacciata di Lessort.

72-50 Nunn porta il Panathinaikos sul +22. E’ di fatto finito il match.

69-50 Hines rimpingua il bottino milanese.

69-48 Piazzato di Kalaitzakis.

67-48 Schiacciata a due mani di Lessort.

65-48 Kalaitzakis dopo il rimbalzo offensivo.

63-48 2/2 per lo statunitense con passaporto danese.

Fallo di Grant che manda in lunetta Shields.

63-46 Penetrazione di Lessort.

61-46 Penetrazione di Grigonis, 6’54” da giocare.

59-46 Un libero di Napier.

59-45 Shields pesca il taglio a centro area di Hines.

59-43 Lessort a segno dopo il rimbalzo offensivo.

57-43 Shields alza la parabola.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

57-41 Movimento spalle a canestro di Kostas Antetokounmpo che vola a schiacciare.

55-41 Tap-in di McGruder, 2’35” per chiudere il terzo quarto.

55-39 Kalaitzakis si appoggia al tabellone.

53-39 McGruder si iscrive al tabellino della serata.

53-37 Liberi di Mirotic.

53-35 Ancora Grant, 5’07” sul cronometro del terzo quarto, 4-2 i falli.

51-35 Piazzato dell’ex Grant.

49-35 Grigonis da tre, 6’47” da giocare nel terzo quarto.

46-35 SCHIACCIATA di Poythress.

46-33 Dentro il libero aggiuntivo, accorcia Milano con 8’09” da giocare.

46-32 NAPIER! Canestro con fallo subito da Nunn, potenziale gioco da tre.

46-30 Liberi di Lessort.

44-30 Hall si appoggia al tabellone.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.01 21-16 e 23-12 i parziali di un primo tempo di fatto dominato dal Panathinaikos che va al riposo avanti di 16 sull’Olimpia Milano, a tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

44-28 Poythress risponde subito dall’altra parte.

44-26 Schiacciata di Kosta Antetokounmpo.

42-26 Piazzato di Poythress.

42-24 Dentro il libero aggiuntivo.

41-24 Canestro con fallo subito da Grigonis.

39-24 Piazzato di Hernangomez.

37-24 Un libero di Lessort.

36-24 Piazzato di Napier. 3’53” per chiudere il secondo quarto.

36-22 Penetrazione di Nunn.

34-22 Piazzato di Hernangomez che non sta sbagliando nulla.

32-22 Due liberi di Napier.

32-20 Tripla di Hernangomez, massimo vantaggio Panathinaikos sul +12.

29-20 Un libero di Hall.

29-19 Tripla centrale di Grigonis.

26-19 MIROTIC DA TRE! 7’45” da giocare nel primo tempo.

26-16 Tripla di Hernangomez.

23-16 Lessort apre il secondo quarto.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

21-16 Hall si appoggia al tabellone.

21-14 Due liberi di Nunn.

19-14 Un libero di Mirotic.

19-13 TRIPLA di Mirotic.

19-10 C’è il gioco da tre.

18-10 Nunn realizza con il fallo della difesa.

16-10 Penetrazione di Hall.

16-8 Appoggio al tabellone di Grigonis, allungo Pana.

14-8 Schiacciata di Mitoglou, 2’40” sul cronometro del primo quarto.

12-8 Mirotic si appoggia al tabellone.

12-6 Penetrazione di Kalaitzakis.

10-6 Rubata del Pana e Mitoglou vola a schiacciare.

8-6 La difesa meneghina non legge il taglio di Kalaitzakis.

6-6 Tap-in di Melli.

6-4 Piazzato di Grant, 6’24” da giocare nel primo quarto.

STOPPATA DI MELLI! Sul tentativo di schiacciata di Lessort, possesso Pana.

4-4 Penetrazione centrale di Melli che realizza in layup.

Passi di Nunn che consegna il possesso a Milano, si è segnato poco in questi primi 3 minuti.

4-2 Un libero di Lessort.

3-2 Penetrazione di Shields. 8’40” sul cronometro del primo quarto.

3-0 Grant apre la serata con una tripla.

SI COMINCIA!

20.10 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.05 Presentazione delle squadre, calda l’atmosfera della capitale greca.

20.00 Un quarto d’ora alla palla a due del match.

19.55 In corso il riscaldamento delle squadre all'”Oaca Olympic Indoor Hall” di Atene.

19.50 L’Olimpia di coach Ettore Messina ha bisogno di una vittoria per proseguire la propria rincorsa ai playoff.

19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valido per la ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. La squadra d Ettore Messina va a caccia di una vittoria di prestigio in Grecia.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina va a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo l’imposizione di prestigio sul Barcellona nell’ultimo turno. 10-13 il record attuale della compagine meneghina, attualmente dodicesima a ridosso della zona playoff, obiettivo primario per Melli e compagni nell’annata continentale. Servirà una prestazione di grande carattere ad “Oaca” per proseguire la rincorsa.

A differenza di Milano il Panathinaikos è invece reduce da una sconfitta in Eurolega, 90-75 in casa del Maccabi Tel Aviv riscattato prontamente nel week-end di campionato in cui la squadra di coach Ergin Ataman ha schiantato a domicilio l’Apollon Patron (55-87). 14-9 il bilancio attuale del Pana in Eurolega, con la compagine ellenica attualmente quarta alle spalle di Barcellona, Real Madrid e Virtus Bologna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le 20.15 all'”O.A.C.A. Olympic Indoor Hall” di Atene, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

