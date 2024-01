LIVE Panathinaikos Atene-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: trasferta chiave per tentare la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valido per la ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. La squadra d Ettore Messina va a caccia di una vittoria di prestigio in Grecia.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina va a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo l’imposizione di prestigio sul Barcellona nell’ultimo turno. 10-13 il record attuale della compagine meneghina, attualmente dodicesima a ridosso della zona playoff, obiettivo primario per Melli e compagni nell’annata continentale. Servirà una prestazione di grande carattere ad “Oaca” per proseguire la rincorsa.

A differenza di Milano il Panathinaikos è invece reduce da una sconfitta in Eurolega, 90-75 in casa del Maccabi Tel Aviv riscattato prontamente nel week-end di campionato in cui la squadra di coach Ergin Ataman ha schiantato a domicilio l’Apollon Patron (55-87). 14-9 il bilancio attuale del Pana in Eurolega, con la compagine ellenica attualmente quarta alle spalle di Barcellona, Real Madrid e Virtus Bologna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le 20.15 all'”O.A.C.A. Olympic Indoor Hall” di Atene, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

