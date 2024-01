LIVE Musetti-Bublik, ATP Adelaide 2024 in DIRETTA: match imprevedibile e con risvolti cruciali per il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik.

Match tra l’azzurro e il kazako che promette spettacolo e soluzioni brillanti, visto che il cavallo pazzo di Gachina è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito. Il toscano si è reso protagonista contro Jordan Thompson un match praticamente perfetto, in cui si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 in neanche un’ora e mezza di gioco. Il nativo di Carrara ha perso solo un punto nei propri game in battuta, vincendo il 96% dei punti quando ha servito la prima ed il 100% con la seconda. Musetti ha commesso un solo errore non forzato a fronte di 13 vincenti.

Da rimarcare che Bublik, vincendo, scavalcherebbe Musetti alla posizione numero 25 del ranking ATP, per quello che possa contare. In palio c’è molto di più che una posizione in classifica, c’è una semifinale a livello ATP e un ulteriore pieno di fiducia in vista degli Australian Open. Il cavallo pazzo kazako ha vinto 3 titoli ATP contro i 2 dell’azzurro, con il numero 31 del mondo che ha però 5 anni in più. C’è un precedente, che però ebbe solo un set di storia, visto che Musetti si ritirò dopo il primo set in quel di Londra (Queen’s) nel 2022 dopo aver perso 6-3 il 1° set.

Per chi vince, una semifinale contro il vincente di Paul-Draper. Non resta che augurarvi una buona prosecuzione con la Diretta Live del match, che prenderà il via a seguire di Lehecka-Korda, in programma alle 04.30. Vi terremo aggiornati circa lo svolgimento dell’incontro precedente ricordandovi che nella notte sarà in campo di nuovo Jannik Sinner contro Casper Ruud.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...