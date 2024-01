ATP Adelaide, Lorenzo Musetti sale di livello e batte Thompson in scioltezza

Bella vittoria di Lorenzo Musetti all’esordio del torneo ATP 250 di Adelaide. Il tennista toscano offre una prova di ottimo livello contro l’australiano Jordan Thompson, che aveva appena battuto Rafael Nadal a Brisbane. Il numero 25 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 in neanche un’ora e mezza di gioco.

Una prestazione clamorosa al servizio per Musetti. Il nativo di Carrara ha perso solo un punto nei propri game in battuta, vincendo il 96% dei punti quando ha servito la prima ed il 100% con la seconda. Musetti ha commesso un solo errore non forzato a fronte di 13 vincenti all’attivo. Davvero una prova eccellente.

Il match inizia subito benissimo per Musetti, che ottiene il break immediato grazie anche ad una splendida risposta vincente di dritto. Il toscano non concede davvero nulla nei propri turni di servizio e ha sempre un atteggiamento molto positivo in campo. Musetti ha un set point nel nono gioco, ma Thompson lo annulla con uno smash a rimbalzo. La chiusura della prima frazione è solo rimandata al game successivo, con l’azzurro che chiude sul 6-4.

Il secondo set è un monologo di Musetti. Il numero 25 del mondo strappa il servizio nel terzo gioco, complice un bel passante di rovescio. L’azzurro raddoppia il break nel quinto gioco e da quel momento Thompson sparisce completamente dal campo, con Musetti che vince otto dei successivi nove punti giocati e si prende il secondo set per 6-1.

Nel prossimo turno per Musetti ci sarà la sfida con il sempre imprevedibile Alexander Bublik. Il kazako, testa di serie numero otto, ha superato in rimonta il britannico Daniel Evans con il punteggio di 4-6 6-2 6-1.

Foto: IPA/Sport

