LIVE Modena-Perugia 0-3, Superlega volley 2024 in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti domina il match del PalaPanini

19.24 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

19.23 K.o. tecnico inflitto da Perugia a Modena, gli uomini di Lorenzetti dominano in lungo e in largo al PalaPanini conquistando tre punti che permettono alla compagine umbra di agganciare momentaneamente Trento al primo posto in attesa delle gare di domani.

18-25 Held mette giù l’ultimo pallone del match.

18-24 Si ferma in rete ora Leon.

17-24 ACE di Leon, sette match-point Perugia.

17-23 La pipe di Semenyuk.

17-22 Attacco in parallela di Ben Tara.

17-21 Errore al servizio Semenyuk.

16-21 MURO di Russo.

16-20 La pipe di Plotnytskyi.

16-19 Primo tempo di Sanguinetti.

15-19 Giannelli attacca largo.

14-19 Attacco di Ben Tara.

14-18 ACE d Davyskiba.

13-18 Sapozhkov sta provando a tenere in piedi Modena.

12-18 Attacco di Semenyuk.

12-17 Davyskiba non trova le mani del muro.

12-16 Altro errore al servizio Perugia.

11-16 La pipe di Semenyuk.

11-15 Errore al servizio Perugia.

10-15 Invasione Modena.

10-14 Ben Tara trova il mani out del muro.

10-13 ACE di Juantorena.

9-13 Errore al servizio Modena.

9-12 Attacco di Sapozhkov.

8-12 Attacco di Ben Tara.

8-11 Sapozhkov trova il mani out del muro.

7-11 Primo tempo di Russo.

7-10 Invasione di Giannelli.

6-10 Attacco di Juantorena.

5-10 C’è pestata Modena.

6-9 La pipe di Davyskiba.

3-4 Sbaglia anche Modena.

3-3 Errore al servizio Perugia.

2-3 Attacco di Plotnytskyi.

2-2 Primo tempo di Sanguinetti dopo un’alternanza di errori al servizio.

18.59 Inizia il terzo set.

18.56 Secondo set favorevole agli uomini di Angelo Lorenzetti che si portano sul 2-0.

17-25 ACE di Semenyuk. Perugia conquista anche il secondo set.

17-24 Ben Tara consegna a Perugia sette set-point.

17-23 Muro Modena su Semenyuk.

16-23 Errore al servizio Modena.

16-22 Largo il diagonale di Semenyuk.

15-22 Errore al servizio Perugia.

14-22 Primo tempo di Russo.

14-21 Attacco di Ben Tara, Perugia viaggia spedita verso la conquista del secondo set.

13-18 Errore al servizio Modena.

12-16 Attacco di Juantorena.

10-15 Errore di Ben Tara.

9-15 Ben Tara mette giù il pallone del +6.

9-14 Sbaglia anche Modena.

9-13 Errore al servizio Perugia.

8-13 Attacco di Ben Tara, scappa via Perugia nel secondo set, +5.

8-12 Larga la diagonale di Juantorena.

8-11 MURO di Giannelli e Russo, +3 Perugia.

8-10 Semenyuk trova il mani out del muro.

8-9 Attacco s tutto braccio si Sapozhkov.

6-8 Errore in ricezione Modena. Time out che arriva dalla panchina di Petrella.

6-7 MURO di Semenyuk su Stankovic.

7-5 Attacco di Plotnytskyi.

6-5 Errore al servizio Modena.

6-4 Davyskiba trova le mai del muro.

5-4 Errore al servizio Modena.

5-3 Attacco di Sapozhkov.

3-4 Errore al servizio Modena.

2-4 ACE di Bruno.

2-2 Errore al servizio Perugia.

0-1 Semenyuk mette giù il primo pallone.

18.32 Inizia il secondo set.

18.28 Dopo un avvio equilibrato Perugia mette la freccia e controlla il primo set portandosi in vantaggio, 0-1.

18-25 ACE di Plotnytskyi, Perugia conquista il primo set.

18-24 La diagonale di Ben Tara consegna sei set-point a Perugia.

18-23 Juantorena trova il mani out del muro.

17-23 Perugia trova il cambio palla con l’attacco a tutto braccio di Plotnytskyi.

17-22 MURO modenese su Ben Tara.

16-22 Primo tempo si Sanguinetti.

15-22 La pipe di Davyskiba.

14-22 Ben Tara trova il mani out del muro.

14-21 MURO di Juantorena su Ben Tara.

13-21 Juantorena trova il mani out del muro.

12-21 Errore al servizio Modena.

12-20 Sapozhkov mette giù un altro pallone.

11-20 Invasione Modena.

11-19 ACE di Ben Tara.

11-18 Primo tempo di Russo.

11-17 Attacco di Sapozhkov.

10-17 Modena sembra aver mollato la presa in questo primo set.

10-16 Semenyuk trova il mani fuori del muro.

10-15 Errore al servizio Perugia.

9-15 MURO di Ben Tara su Davyskiba, secondo time out Modena.

9-14 ACE di Plotnytskyi, allungo Perugia, +5.

9-13 Errore a servizio Modena.

9-12 Attacco di Bruno.

8-12 Il punto va però a Perugia per invasione, ammonito Bruno.

9-11 La pipe di Davyskiba.

8-11 Attacco in diagonale di Plotnytskyi, +3 Perugia, time out Modena.

8-10 Errore al servizio Modena.

8-9 Attacco di Sapozhkov.

7-9 Invasione Modena, c’è il check della panchina locale.

7-8 Errore al servizio Modena.

7-7 Diagonale stretta di Davyskiba.

7-6 Sapozhkov risponde dalla parte opposta.

6-6 Attacco in diagonale di Ben Tara.

6-5 Altro errore al servizio Perugia.

5-5 Primo tempo di Russo.

5-4 Errore al servizio Perugia.

4-4 Semenyuk trova il mani out del muro.

4-3 Ben Tara non trova le mani del muro con l’attacco da fermo.

3-3 Primo tempo di Solè.

3-2 Sbaglia anche Giannelli dall’altra parte.

2-2 Errore al servizio Valsa.

2-1 MURO Modena con Sapozhkov e Sanguinetti.

1-1 Attacco di Ben Tara.

1-0 Juantorena mette giù il primo pallone del match.

SI PARTE!

17.50 Dieci minuti all’alzata del primo pallone del match, in corso la presentazione delle squadre.

17.40 Al “PalaPanini” di Modena va in scena l’anticipo della terza giornata di ritorno.

17.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Modena-Perugia, match valido per la quattordicesima giornata della Superlega 2023-2024 di volley maschile.

La quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano di volley maschile si apre con quello che negli anni è diventato ormai un grande classico della pallavolo italiana, la Valsa Group Modena proverà ad alzare la voce dopo i due precedenti in stagione favorevoli alla compagine umbra, riuscita ad imporsi sia nella gara di andata (3-1) che nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia (3-0).

La quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano di volley maschile si apre con quello che negli anni è diventato ormai un grande classico della pallavolo italiana, la Valsa Group Modena proverà ad alzare la voce dopo i due precedenti in stagione favorevoli alla compagine umbra, riuscita ad imporsi sia nella gara di andata (3-1) che nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia (3-0).

La Sir Safety Vim Perugia di Angelo Lorenzetti occupa attualmente il secondo posto della classifica a tre distanze dalla capolista Trento e arriverà in Emilia forte di un filotto di quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa che Giannelli e compagni proveranno a prolungare al fine di agganciare la testa della classifica almeno per una notte in attesa dei risultati delle gare della domenica.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Modena-Perugia, quarta giornata di ritorno della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 18.00 al PalaPanini di Modena, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale del big-match del sabato.

