LIVE Modena-Perugia, Superlega volley 2024 in DIRETTA: il match di cartello di giornata

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Modena-Perugia, match valido per la quindicesima giornata della Superlega 2023-2024 di volley. Al PalaPanini i padroni di casa di coach Francesco Petrella cercano il colpo grosso con i campioni del Mondo in carica.

La quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano di volley maschile si apre con quello che negli anni è diventato ormai un grande classico della pallavolo italiana, la Valsa Group Modena proverà ad alzare la voce dopo i due precedenti in stagione favorevoli alla compagine umbra, riuscita ad imporsi sia nella gara di andata (3-1) che nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia (3-0).

La Sir Safety Vim Perugia di Angelo Lorenzetti occupa attualmente il secondo posto della classifica a tre distanze dalla capolista Trento e arriverà in Emilia forte di un filotto di quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa che Giannelli e compagni proveranno a prolungare al fine di agganciare la testa della classifica almeno per una notte in attesa dei risultati delle gare della domenica.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Modena-Perugia, quarta giornata di ritorno della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 18.00 al PalaPanini di Modena, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale del big-match del sabato.

Foto: LPS/Valerio Origo