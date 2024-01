LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: trasferta infuocata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fenerbahce-Virtus Bologna, match valido per la 23ma giornata dell’Eurolega 2023-2024. Per il gruppo di Luca Banchi questo sarà un banco di prova molto importante: l’appuntamento è fissato per stasera alle 18:45, orario in cui ci sarà la palla a due all’Ulker Sports And Event Hall.

Dopo le due sconfitte consecutive di due settimane fa, le V Nere si sono rialzate parzialmente giovedì scorso grazie al 73-63 contro l’Asvel Villeurbanne. Quest’oggi, dunque, la squadra emiliana cercherà di ottenere il secondo successo consecutivo, per rafforzare ulteriormente la propria posizione nella classifica della regular season. Ricordiamo che la Virtus Bologna è attualmente seconda con il Barcellona con 15-7, a -4 affermazioni dal Real Madrid e a +1 sul Panathinaikos.

Vincere oggi non sarà però per niente facile, perché dall’altra parte ci sarà una squadra, il Fenerbahce appunto, di grandissimo valore e che dall’arrivo del nuovo coach Sarunas Jasikievicius ha cambiato marcia, ottenendo ben sette successi in dieci partite (da segnalare il ko nell’ultimo match in casa dello Zalgiris) e risalendo così fino alla quinta posizione con un record di 13-9. A complicare le cose c’è l’assenza dell’infortunato Tornike Shengelia (oltre a quelle di Dobric e il lungodegente Cacok), giocatore davvero importantissimo per la Virtus Bologna.

All’andata finì 87-79 in favore delle V Nere. Chi vincerà stavolta? Non vi resta che aspettare ancora qualche ora per scoprirlo con la nostra DIRETTA LIVE testuale in tempo reale. L’appuntamento è fissato per le 18:25 con l’inizio degli aggiornamenti in diretta: vietato mancare!

Credit: Ciamillo