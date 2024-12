Eurolega, la Virtus Bologna sfida il Baskonia: Ivanovic debutta contro il suo passato

La Virtus Bologna cerca il rilancio. La vittoria contro l’Olimpia Milano in campionato ha ridato fiducia all’ambiente: superare la principale rivale per lo scudetto ha dato la giusta partenza all’era Ivanovic, che domani sera sarà finalmente in panchina. E guarda caso, il suo debutto arriverà in un palazzetto che conosce come le sue tasche: la Fernando Buesa Arena, casa del Saski Baskonia.

Il coach montenegrino ha scritto le sue pagine migliori di carriera proprio quando era legato al club basco: dodici stagioni in quattro diverse esperienze con il Baskonia, con tre titoli spagnoli e due finali di Eurolega nel 2001 e nel 2005. Ma non potrà guardare al passato con nostalgia, perché la Virtus ha estremo bisogno di successi.

Anche perché i baschi non è che in Europa se la stanno passando bene, con sei vittorie e otto sconfitte frutto anche di un attacco non troppo prolifico, solo 77,7 punti segnati a partita; ma la sua forza in ambito continentale arriva proprio dal palazzetto di casa, dove sono arrivate cinque vittorie in questa stagione. Un fattore che può pesare.

Ma ormai la Virtus non può più guardarsi indietro: per schiodarsi da un poco onorevole ultimo posto servono vittorie, contro qualsiasi avversario. Con un atteggiamento sanguigno, mancato spesso in Eurolega. Quello di domani sarà il test definitivo della cura Ivanovic.