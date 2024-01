LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: Antropova sfida Boskovic a domicilio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Eczacibasi Istanbul–Scandicci, match valevole per la sesta e ultima giornata del girone B della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Sfida cruciale per il destino della Savino Del Bene: le toscane saranno di scena sul campo delle vice-campionesse d’Europa per completare l’opera e conquistare il primo posto del raggruppamento.

La formazione di Massimo Barbolini è reduce dalla sconfitta netta per 3-0 contro Milano nell’ultima sfida di campionato. Scandicci ha così visto ulteriormente allontanarsi la prima posizione della classifica, che ora dista la bellezza di otto lunghezze, mentre il cammino europeo ha finora regalato solo sorrisi alle toscane, che in cinque match hanno concesso solamente un set proprio all’Eczacibasi nella sfida d’andata.

L’Eczacibasi Istanbul dovrà a tutti i costi cercare un successo per 3-0 se vuole chiudere il girone in testa: infatti, le due formazioni sono separate di tre lunghezze e, per poter scalzare la Savino Del Bene dalla cima della classifica, le turche non potranno cedere nemmeno un parziale alle toscane. L’Eczacibasi si affiderà alla sua top player, l’opposta Tijana Boskovic, la quale troverà dall’altra parte della rete Ekaterina Antropova per un duello Italia-Serbia che potrebbe ripetersi nell’immediato futuro.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Eczacibasi Istanbul-Scandicci, incontro valevole per la sesta giornata della CEV Champions League femminile 2023-2024, il cui via è programmato per le ore 15.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

