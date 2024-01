Carlos Sainz vince la Dakar 2024! Quarto titolo in carriera tra le auto per lo spagnolo, è festa Audi

Carlos Sainz completa l’opera, raggiunge senza imprevisti il traguardo dell’ultima prova speciale a Yanbu e vince la Dakar 2024 tra le auto. Quarto titolo in carriera nel rally raid più importante e prestigioso al mondo per il madrileno, che regala ad Audi il primo sigillo nella “Maratona del Deserto” proprio all’ultimo tentativo utile (il team non parteciperà alle prossime edizioni per concentrare tutte le risorse sul nuovo progetto in F1).

Il 61enne spagnolo, potendo contare su un vantaggio enorme in classifica generale, si è limitato a gestire la situazione non spingendo a tutta nella tappa finale e rimediando infatti un distacco superiore ai 10 minuti rispetto al più veloce di giornata, Sebastien Loeb. Il fenomeno francese, al volante della sua Prodrive Hunter, ha dato spettacolo nei 175 km della speciale odierna firmando ampiamente il miglior crono in 1h39:41.

Il nove volte campione del mondo rally, dopo aver perso ieri quasi un’ora e mezza per la rottura della sospensione anteriore destra, ha subito rialzato la testa centrando il quinto successo di tappa nella Dakar 2024 e salvando un posto sul podio nella generale. Loeb ha chiuso infatti in terza posizione nell’overall con un gap di 1h25:12 dal vincitore Sainz e a poco meno di 5 minuti dalla Toyota del belga Guillaume De Mevius, secondo.

Quest’ultimo è riuscito a difendere la piazza d’onore in classifica dal tentativo di rimonta dell’alsaziano, attestandosi al secondo posto della speciale con un distacco di 5’09” dal leader. Podio della stage completato dalla Mini del lituano Vaidotas Zala, terzo a 5’21”.

Foto: Eric Vargiolu/DPPI/IPA Sport