Dakar 2024, Ricky Brabec vince la maratona nel deserto delle moto. A Kevin Benavides l’ultima tappa

Ricky Brabec è il vincitore della 46a edizione della Dakar, categoria moto. Lo statunitense ha vinto con Honda per la seconda volta in carriera nel raid dopo il trionfo nel 2020, quando vinse due tappe. Quest’anno è arrivato un successo nella decima frazione e un rendimento costante.

Il tempo totale dell’americano è 51H30’08’‘: un vantaggio di 10’53” nei confronti di Ross Branch. Il pilota del Botswana è salito sul podio per la prima volta in carriera nella Dakar con la sua Hero. Primo podio in carriera nella maratona nel deserto anche per il francese Adrien Van Beveren (Honda) che ha chiuso a 12’25” dal vincitore.

Ultima tappa che, scherzo nel destino, è andata appannaggio di Kevin Benavides, colui che vinse l’edizione 2023 della Dakar per un soffio davanti a Toby Price. L’argentino in questa frazione ha chiuso con il tempo di 01H48’40” anticipando di un minuto lo stesso Price e di 1’14” il fratello Luciano Benavides. Kevin che chiude in quarta posizione nella generale.

Un’edizione non semplice questa della Dakar, poiché segnata per tutti i motociclisti dalla scomparsa dello spagnolo Carles Falcon all’età di 45 anni, poco più di una settimana dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente. Un’altra edizione intensa, piena di emozioni e drammaticità che si è conclusa così con la vittoria di Brabec.

Foto: IPA Agency