LIVE Dakar 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione ostica fino a Al-Hofuf dopo le penalizzazioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2024. Si entra sempre più nel vivo di questa 46a edizione: sarà una frazione ostica, anche se meno sfibrante rispetto alle due appena affrontate.

Si corre da Al Salamiya a Al-Hofuf per un totale di 631 km di cui 299 di prove speciali. Il terreno di gara sarà complicato, con la seconda parte della tappa che vedrà i settori più complicati e che potrebbero fare la differenza e le dune piazzate soprattutto nell’ultima parte del percorso.

Arriviamo a questa frazione con diversi strascichi dalla tappa di ieri specie tra le moto, per penalizzazioni inflitte ai protagonisti per eccesso di velocità nelle zone di neutralizzazione. In questo momento Ross Branch al comando nella graduatoria delle moto, Jazeed Al Rajhi tra le macchine, quindi Juraj Varga è al comando tra i quad e Ales Loprais tra i camion.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2024. Aggiornamenti a partire dalle 7.30. Buon divertimento.

