LIVE Conegliano-PGE Resovia, Champions League volley femminile in DIRETTA: polacche da non sottovalutare

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida di Champions League femminile di volley tra Conegliano e PGE Resovia. Ultima giornata del gruppo D con le venete che cercano il filotto di vittorie al cospetto di un team che invece cerca di blindare il passaggio ai quarti di finale dopo aver raccolto tre successi e due KO.

Non c’è un attimo di respiro in questa fase di stagione per l’Imoco Volley. Le Pantere scenderanno in campo a sole 48 ore di distanza dalla battaglia di Campionato contro Chieri. Coach Daniele Santarelli tiene alta l’attenzione nonostante ci sia poco in palio al PalaVerde. Con ogni probabilità, visti i numerosi impegni ravvicinati che offre il calendario, ci sarà spazio per le seconde linee, con la voglia di regalare un nuovo urrà al pubblico di casa.

La sfida della sesta giornata del gruppo D di Champions League di volley femminile tra Conegliano e Resovia inizierà alle 20.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match.

