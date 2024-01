LIVE Cobolli-Jarry, Australian Open 2024 in DIRETTA: il qualificato azzurro cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al secondo giorno di primi turni degli Australian Open 2024. Ci occuperemo qui della Diretta Live del match tra Flavio Cobolli e Nicolas Jarry.

L’azzurro si è brillantemente qualificato sconfiggendo nel tabellone cadetto in ordine Jin, Hassan e Rodriguez Taverna senza perdere neanche un parziale. Al secondo Grand Slam della carriera dopo il Roland Garros 2023 (Alcaraz 6-0, 6-2, 7-5) il romano gioca con niente da perdere contro un avversario tra i primi 20 giocatori del mondo. L’obiettivo di consolidare un posto in top 100 è stato acciuffato, visto che Cobolli occupa attualmente alla posizione numero 101 ma che, con i punti pesanti della qualificazione e quantomeno i 10 del primo turno tornerà tra i primi 100 giocatori del mondo.

Il cileno è numero 18 del mondo, ma non fa della continuità il suo punto forte, nonostante la grande dedizione e abnegazione che mostra ogni volta che scende in campo. Per batterlo servirà il match perfetto in risposta e negli scambi, dove il cileno, pur essendo quasi 2 metri (1,98m) se la cava molto bene. La scorsa settimana ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP di Adelaide, arrendendosi a Lehecka dopo aver battuto Matteo Arnaldi dopo una battaglia di oltre 3 ore di gioco. Cobolli invece ha giocato la United Cup, scendendo in campo in doppio.

OA Sport vi augura un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Jarry che prenderà il via dalle ore 01.00!

Foto: Martegani

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...