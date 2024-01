LIVE Ciclismo su pista, Europei 2024 in DIRETTA: è il giorno delle finali degli inseguimenti a squadre. Ragazze per l’oro, maschi per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Seconda giornata con grandi aspettative in casa Italia, con una manifestazione continentale che funge da prima tappa di avvicinamento verso l’appuntamento clou dei giochi Olimpici di Parigi.

La sessione pomeridiana si apre con le qualificazioni della sprint, con Miriam Vece alla caccia di un grande risultato. Subito dopo andrà in scena il primo turno del chilometro maschile ad inseguimento, con il CT Marco Villa che decide di schierare Francesco Lamon e Matteo Bianchi. Pomeriggio che si concluderà con tutta la carrellata dei vari turni della sprint femminile, fino agli ottavi di finale.

Il vero piatto forte arriva nel tardo pomeriggio con cinque gare che assegneranno le medaglie. Si parte con l’inseguimento a squadre, con l’Italia protagonista sia in quello maschile che in quello femminile. Si partirà dagli uomini, con il quartetto formato da Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Davide Boscaro che affronterà la Germania per il bronzo; dopo esser stato battuto dalla Danimarca ieri sera. Ragazze che invece si giocheranno il metallo più pregiato, con Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster protagoniste di una super sfida contro le britanniche, e i tempi di ieri fanno ben sperare le nostre ragazze.

Si prosegue con i quarti di finale della sprint femminile, con la speranza di trovare protagonista Miriam Vece. Non c’è un attimo di respiro con le finali del km maschile, per poi chiudere il programma con madison uomini e scratch femminile. In queste ultime due gare gli azzurri si presentano con credenziali, nella prima ci proverà la coppia Elia Viviani-Michele Scartezzini, nella seconda ci affidiamo a Martina Fidanza.

La sessione pomeridiana della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) inizierà alle 14.00, quella serale alle 18.30. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it e DAZN.

Foto: LaPresse

