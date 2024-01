Biathlon, Coppa del Mondo femminile Oberhof 2024. La Selva di Turingia dice spesso bene a Lisa Vittozzi

Pausa natalizia terminata per la Coppa del Mondo di biathlon, che si appresta a ripartire da Oberhof. Il borgo, in tempi antichi prossimo al confine tra Sassonia e Prussia, è incastonato nei boschi della Turingia. Siamo nel centro geografico dell’Europa, seppur in luoghi logisticamente ameni.

L’ambito peraltro è difficoltoso. Il maltempo, soprattutto in forma di vento e nebbia, regna sovrano. Le condizioni sono sovente sgradevoli e il poligono è oltremodo complesso. La sfida non è rappresentata solo dalle difficili condizioni meteo, bensì anche dai 600 metri di piano che lo precedono, i quali rappresentano uno sforzo insidioso da gestire in ottica tiro.

Se ci riferiamo al settore femminile, Oberhof ha ospitato 64 gare individuali di primo livello (4 quindici km, 28 sprint, 16 inseguimenti, 16 mass start) a cui ne vanno aggiunte 21 a squadre (20 staffette e 1 prova a pattuglie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 4 – SETTORE FEMMINILE

Località: Oberhof (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1991

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2023

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2004 e 2023

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Staffetta

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

FORSBERG Magdalena [SWE] – 6 vittorie

(2 SP, 3 PU, 1 MS) da gennaio 1997 a gennaio 2002

SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 6 vittorie

(3 SP, 2 PU, 1 MS) da gennaio 1999 a febbraio 2004

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2019 (SP) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2019 (PU) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2020 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2020 (MS) – MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (MS) – SIMON Julia [FRA]

2022 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER] {Mondiali}

2023 (PU) – SIMON Julia [FRA] {Mondiali}

2023 (IN) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}

2023 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

7 (2-3-2) – ÖBERG Hanna [SWE]

5 (2-1-2) – SIMON Julia [FRA]

3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

3 (2-0-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

3 (0-3-0) – WIERER Dorothea [ITA]

3 (0-0-3) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2 (0-1-1) – PERSSON Linn [SWE]

1 (0-1-0) – PREUß Franziska [GER]

1 (0-1-0) – SOLA Hanna [BLR]

1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (0-0-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

1 (0-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]

1 (0-0-1) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

N.B. : vengono riportate tutte le donne formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

40 (18-8-14) – NORVEGIA

40 (15-14-11) – GERMANIA

25 (9-9-7) – SVEZIA

17 (2-9-6) – RUSSIA

16 (4-5-7) – FRANCIA

12 (3-5-4) – UCRAINA

9 (3-3-3) – REP.CECA

8 (3-2-3) – BIELORUSSIA

8 (2-3-3) – ITALIA

7 (1-4-2) – FINLANDIA

3 (2-1-0) – SLOVACCHIA

3 (1-1-1) – BULGARIA

3 (0-0-3) – AUSTRIA

2 (1-1-0) – CANADA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

10 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)

12 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (PU)

2° posto

9 gennaio 2015 – WIERER Dorothea (SP)

6 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (PU)

14 gennaio 2021 – WIERER Dorothea (SP)

3° posto

5 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)

9 gennaio 2015 – GONTIER Nicole (SP)

15 febbraio 2023 – VITTOZZI Lisa {IN Mondiali}

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 29

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 14

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 15

Vittorie: 2

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 5

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 4° posto (IN Mondiali 2023)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 22° posto (IN Mondiali 2023)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 28° posto (IN Mondiali 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2018 – FRANCIA, Germania, Svezia

2019 – RUSSIA, Germania, Rep.Ceca

2020 – NORVEGIA, Svezia, Francia

2021 – GERMANIA, Bielorussia, Svezia

2023 – ITALIA, Germania, Svezia {Mondiali}

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

18 febbraio 2023 – (Comola, Wierer, Auchentaller, Vittozzi) {Mondiali}

Foto: Federico Angiolini

