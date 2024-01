LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA: c’è Samuele Ceccarelli nei 60 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, meeting internazionale in programma a Ostrava in Repubblica Ceca. Arriva in Europa il massimo circuito mondiale dell’atletica al coperto, il World Indoor Tour Gold, e c’è tanta Italia nella seconda tappa in programma a Ostrava. Fari puntati sul campione d’Europa dei 60 metri piani Samuele Ceccarelli che dopo il debutto stagionale non particolarmente scintillante a Dortmund (6″65), cerca conferme su un palcoscenico interessante. Sono sei gli azzurri al via.

Tra gli avversari di Ceccarelli nella batteria il britannico Jeremiah Azu, bronzo europeo dei 100 metri. Sulla pedana dell’asta tocca alla primatista italiana Roberta Bruni, che ha superato 4,53 il 20 gennaio scorso a Saragozza. Se la vedrà con la slovena bronzo continentale Tina Sutej, che a Ostrava è salita l’anno scorso a 4,82, e con la svizzera Angelica Moser.

Nel mezzofondo esordio stagionale per due azzurri: gareggia sul miglio Ludovica Cavalli, finalista nei 1500 ai Mondiali di Budapest, in una start list che comprende le etiopi Hirut Meshesha, bronzo iridato indoor, e Freweyni Hailu, argento ai Mondiali di corsa su strada proprio sulla distanza del miglio e negli 800 metri anche per Catalin Tecuceanu, opposto tra gli altri al polacco Mateusz Borkowski. Nei 400 metri di njuovo in gara Lorenzo Benati, dopo il debutto in 47″09 al Memorial Giovannini di Ancona: sarà impegnato nella serie B con il ceco Pavel Maslak, tre titoli mondiali e altrettanti europei in carriera. Prima gara dell’anno in Europa nei 200 per Diego Pettorossi, anche lui nella seconda serie, rientrato dagli Stati Uniti dove ha già realizzato il tempo di 20″97.

Tra i protagonisti anche il campione di tutto nel lungo Miltiadis Tentoglou e la sprinter polacca Ewa Swoboda, 7″04 sabato a Lodz nei 60 metri, e il peso con il neozelandese Tom Walsh, il ceco argento continentale indoor Tomas Stanek e il croato campione europeo all’aperto Filip Mihaljevic.

