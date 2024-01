Jasmine Paolini al terzo turno degli Australian Open! Vittoria netta contro Maria, ora la n.3 del mondo?

Jasmine Paolini entra per la prima volta in carriera nel terzo turno degli Australian Open nell’edizione 2024. La toscana, numero 26 del tabellone, sconfigge con autorità la tedesca Tatjana Maria, una già abituata a questi palcoscenici dopo la semifinale a Wimbledon nel 2022. 6-2 6-3 in un’ora e 10 minuti il risultato finale. Ora per l’attuale numero 1 azzurra la prospettiva è di un possibile confronto, da sfavorita, contro la numero 3 del mondo, la kazaka Elena Rybakina, ammesso che batta la russa Anna Blinkova nel serale della Rod Laver Arena.

Parte subito molto forte l’azzurra, che già nel primo game di servizio di Maria si procura una palla break, ben sfruttata giocando il vincente di rovescio. L’azzurra si rivela sempre particolarmente efficace al servizio, senza lasciare reali spiragli alla tedesca, che deve impegnarsi in un altro gioco difficile, il sesto. E, nell’ottavo, arrivano anche i set point: due se ne vanno, ma il terzo è quello buono, complice anche il fatto che Jasmine spesso costringa l’avversaria a trovarsi in situazioni estremamente scomode.

Paolini va per la prima vera volta in difficoltà nel game d’apertura del secondo set, in cui è costretta ad annullare tre palle break e si destreggia in maniera concreta. Dopo qualche turno di servizio tranquillo per entrambe, l’azzurra sfrutta un chiaro passaggio a vuoto della tedesca per salire sul 4-2. Subito dopo, però, è lei a mettere in scena l’unico gioco veramente brutto della giornata, con gratuiti in serie che riportano a contatto Maria. Niente paura: si riprende subito, arriva il 5-3 e, pochi minuti dopo, giunge anche il successo.

Il conto di vincenti ed errori gratuiti dice tutto sui termini dell’iniziativa odierna: 38-25 Paolini, 6-19 Maria. Infinitamente più incisiva, peraltro, la prima dell’azzurra: 83%-68% in campo, 73%-56% di punti vinti. In sostanza, un match sempre ben gestito per consolidare la top 30.

