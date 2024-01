Australian Open, Martina Trevisan cede in due set alla francese Oceane Dodin

Si ferma al secondo turno l’avventura di Martina Trevisan agli Australian Open 2024 di tennis: l’azzurra, numero 59 del mondo, viene sconfitta per 6-4 6-4 dalla transalpina Oceane Dodin, numero 95 WTA, dopo un’ora e mezza di gioco.

Nel primo parziale l’avvio è da incubo per l’azzurra, che cede il servizio a quindici in apertura ed a trenta nel terzo gioco. La francese vola sul 4-0 e poi, sullo score di 30-15 per Trevisan nel quinto game, arriva lo stop per pioggia dopo un parziale di 17 punti a 7 per la transalpina. Alla ripresa l’azzurra tiene il servizio, ma Dodin si porta poi sul 5-1 e nel settimo gioco si procura due set point in risposta sul 15-40. Trevisan li annulla, infila quattro punti e va sul 2-5, riuscendo poi a recuperare uno dei due break di ritardo. L’azzurra tiene nuovamente la battuta ed accorcia sul 4-5, poi ha anche la palla del 5-5 sul 30-40 nel decimo gioco, ma la francese vince gli ultimi tre punti ed ai vantaggi chiude sul 6-4 dopo 48′.

Nel secondo set l’azzurra va sotto 0-40 nel terzo game, salva tre palle break consecutive, ma ai vantaggi cede il servizio. Spalle al muro, Trevisan reagisce e nel sesto game ottiene il controbreak a quindici. Dodin, però, è brava ad allungare di nuovo, strappando la battuta a trenta all’azzurra, che deve recriminare poi per non essere riuscita a sfruttare, nell’ottavo game, due opportunità per il 4-4. La francese si salva ai vantaggi, scappa su 5-3, e poi nel decimo game, col servizio a disposizione, chiude sul 6-4 dopo 42 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la francese, che vince 68 punti contro i 57 dell’azzurra, anche grazie ai 27 vincenti messi a segno, contro i 13 dell’azzurra. Trevisan concede 12 gratuiti, contro i 21 della transalpina, la quale, però, è brava a sfruttare 4 delle 9 palle break avute, cancellandone 5 delle 7 concesse all’azzurra.

Foto: LaPresse