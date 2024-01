Il ranking WTA di Jasmine Paolini dopo gli Australian Open: balzo in avanti, ma rischia dei sorpassi

Jasmine Paolini è stata eliminata nel quarto turno degli Australian Open 2024 di tennis, fermando così la propria scalata nel ranking WTA, nel quale lunedì scorso si trovava al 31° posto con 1530 punti, mentre ora è al numero 24 virtuale con 1760, avendo guadagnato 7 posizioni e 230 punti netti.

L’azzurra, infatti, lunedì 29 gennaio scarterà i 10 punti del primo turno degli Australian Open 2023, ma quest’anno a Melbourne ne ha già 240. A fine torneo Paolini andrà certamente a ritoccare il best ranking, essendo stata al massimo numero 29 del mondo.

Jasmine Paolini, infatti, potrà perdere al massimo 3 posizioni e sarà al 27° posto nel peggiore dei casi. Potranno superarla l’ucraina Marta Kostyuk, in caso di approdo in semifinale, la ceca Linda Noskova, in caso di approdo in semifinale, ed una tra la russa Anna Kalinskaya e l’ucraina Dayana Yastremska, in caso di approdo in finale.

RANKING ATP JASMINE PAOLINI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1530, 31° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 10 (primo turno Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 240 (quarto turno Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1760 punti, 24° posto virtuale (sarà al 27° posto nel peggiore dei casi).

Potranno superarla:

l’ucraina Marta Kostyuk in caso di approdo in semifinale;

la ceca Linda Noskova in caso di approdo in semifinale;

una tra la russa Anna Kalinskaya e l’ucraina Dayana Yastremska in caso di approdo in finale.

Foto: LaPresse