Il rammarico di Jasmine Paolini: “Kalinskaya mi ha creato difficoltà anche mentali”

Ci ha provato Jasmine Paolini. La toscana non è riuscita a piegare la resistenza della russa Anna Kalinskaya negli ottavi di finale degli Australian Open 2024. La nostra portacolori è stata sconfitta sul punteggio di 6-4 6-2 e quindi deve salutare l’Australia e il suo sogno di andare avanti è sfumato. Delusione, quindi, c’è nelle parole di Paolini in conferenza stampa.

“Lei ha giocato una bella partita. Io potevo fare qualcosa di meglio nel primo set, è come se mi avesse subito creato delle difficoltà anche mentali e io mi sono fatta prendere dalla fretta. Prendevo meno tempo in battuta, oggi non ho reagito benissimo, contrariamente agli altri giorni“, ha ammesso Jasmine. “Per Kalinskaya è stato abbastanza semplice, io non sono riuscita a crearle problemi, perché quando siamo state in lotta ho commesso troppi errori“, l’autocritica della tennista tricolore.

Comunque un’esperienza in cui gli aspetti positivi non mancano: “Mi porto dietro le tante cose che hanno funzionato, per imparare anche dagli errori commessi. Nelle tre partite che ho vinto ho espresso un buon livello e soprattutto dal punto di vista mentale sono stata ben presente. Forse oggi proprio questo è venuto meno. Alla fine, ci può stare, è il tennis“.

E sul futuro le idee sono chiare: “Non mi pongo obiettivi di classifica, ma io sono concentrata sul lavoro da fare in allenamento e di conseguenza in partita. Può sembrare una banalità, ma credo che il ranking sia solo una conseguenza di quanto esprimo in campo e come sono in grado di migliorare. La vera sfida per me è questa“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

Foto: LaPresse