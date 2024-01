Il prossimo avversario di Matteo Arnaldi agli Australian Open: un nuovo top10 o un campione del passato?

Buon esordio per Matteo Arnaldi agli Australian Open 2024: il sanremese ha superato in tre set l’australiano Adam Walton, con qualche difficoltà localizzata soprattutto nel primo parziale, ma superate poi nei due set successivi nei quali è riuscito ad andare via piuttosto liscio.

Arnaldi adesso avrà un secondo turno tutt’altro che facile contro uno tra Milos Raonic e Alex De Minaur. Molto probabile che ci sia l’impegno contro l’australiano: il giocatore di Sydney è appena approdato per la prima volta in top 10 dopo i grandi risultati in United Cup, competizione nella quale ha battuto Cameron Norrie, Alexander Zverev e Novak Djokovic, mostrando una forma invidiabile. Sarebbe uno scoglio decisamente difficile da sormontare per Arnaldi, ma non impossibile.

Raonic invece gioca questo torneo con ranking protetto, essendo attualmente al numero 317 del mondo. Il canadese, ex numero 3 della classifica mondiale, ha vinto contro Frances Tiafoe nell’esibizione del Kooyong Classic, ma l’ultima apparizione risale al match in Coppa Davis contro il carneade Patrick Kaukovalta, vinto dal tennista di origini montenegrine, ma mostrando una condizione fisica decisamente deficitaria. Vedremo quindi con chi dovrà giocare Arnaldi: in ogni caso non è un impegno chiuso e si può sognare un approdo al terzo turno.

