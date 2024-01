IGTC, Valentino Rossi tornerà a Bathurst in coppia con Raffaele Marciello

Valentino Rossi sarà protagonista per la seconda volta in carriera della 12h di Bathurst, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La serie globale di SRO e la più importante competizione automobilistica endurance d’Australia accolgono nuovamente l’ex centauro, iscritto come nel 2023 con una BMW M4 GT3 schierata dal Team WRT.

L’italiano darà spettacolo sull’iconico Mt. Panorama in compagnia di Raffaele Marciello, svizzero che ha lasciato negli ultimi mesi Mercedes per una nuova parentesi della propria carriera con le GT e soprattutto tra i prototipi con BMW Motorsport. Il pluricampione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, vincitore dell’ADAC GT Masters 2022 e della 24h di Spa-Francorchamps 2022 insegue il successo in Oceania, un risultato sfiorato in diverse occasioni.

Il due volte vincitore della FIA GT World Cup di Macau sarà accanto a Valentino Rossi ed a Maxime Martin, belga che ha corso con l’ex stella della MotoGP per tutto il 2023. WRT avrà in scena anche una seconda auto che per l’occasione verrà affidata a Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32.

Rossi affronta la 12h di Mt. Panorama ed inizia la propria lunga stagione agonistica. Ricordiamo che nel 2024 è previsto un impegno nel FIA World Endurance Championship ed ovviamente anche nella 24h Le Mans per il nostro connazionale, iscritto in classe LMGT3 con una BMW M4 GT3. Attualmente non vi sono delle conferme ufficiali, ma vista l’assenza di concomitanze è probabile che Valentino possa nuovamente intraprendere un percorso all’interno del GTWC Europe Endurance Cup (escludendo i round Sprint), ovviamente con i colori di BMW e WRT.

Foto. Pier Colombo

