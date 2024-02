IGTC, Valentino Rossi all’attacco con BMW e Marciello nella 12h di Bathurst

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con l’edizione 2024 della Repco 12h di Bathurst, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il campionato globale di SRO si appresta per vivere una nuova intensa stagione partendo da una delle sfide più affascinanti dell’anno, una competizione unica nel proprio genere all’interno di uno dei tracciati automobilistici più belli al mondo.

Stiamo parlando del Mt. Panorama Circuit, impianto non permanente che si articola nello Stato del New South Wales. La pista ha una metratura di 6.213 km (3.861 miles), intervallati da 23 pieghe uniche nel proprio genere. I muri di cemento costeggiano l’intero percorso, una lunga salita precede una discesa particolarmente insidiosa che non ha eguali nel motorsport.

La sede della 1000km di Bathurst, evento più importante d’Oceania valido per il Repco Supercars Championship, accoglie tradizionalmente anche i protagonisti internazionali con una corsa da 12 ore. Dal 2010 il livello la corsa è diventata sempre più internazionale, una crescita esponenziale che è continuata fino al 2020. L’emergenza sanitaria ha limitato l’evento nel 2022 e nel 2023, il 2024 segna una netta ripresa con ben 31 auto ai nastri di partenza ed oltre 10 unità nella classe PRO.

Mercedes, BMW e Porsche si sfidano insieme ad Audi. I primi tre costruttori verranno rappresentati ufficialmente, mentre il brand che ha vinto l’ultima edizione della Dakar farà affidamento principalmente sul team locale Melbourne Performance Centre. Ricordiamo che Audi Sport ha deciso di chiudere di fatto tutti i programmi sportivi al fine di concentrare gli sforzi verso l’imminente ingresso in F1, per questa ragione avremo ‘solamente’ due auto al via con Christopher Haase/Kelvin van der Linde/ Liam Talbot #22 e Markus Winkelhock/Brad Schumacher/Ricardo Feller #2.

L’attenzione principale è posta su Mercedes e su BMW per svariati motivi. Il brand di Stoccarda insegue la terza affermazione consecutiva con Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz ( SunEnergy 1 Racing #75), il tridente cerca conferme dopo i risultati degli ultimi due anni. Attenzione speciale per Gounon, pilota che ha la possibilità di vincere per la quarta volta la 12h di Bathurst e diventare di conseguenza il più titolato di sempre (2020-2022-2023).

Il marchio che ha primeggiato nell’ultima edizione dell’Intercontinental GT Challenge schiererà anche altre formazioni interessanti con Maximilian Götz/ Daniel Juncadella /Jayden Ojeda (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo #77) e Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130). Occhi puntati anche sulle squadre australiane legate a Mercedes con Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters (Scott Taylor Motorsport #222) e Broc Feeney/Will Brown/Mikaël Grenier National Storage Racing with Triple Eight #888).

Valentino Rossi, invece, sarà al via nuovamente con BMW M Team WRT. Inizia il ricco calendario di eventi per il ‘Dottore’ che successivamente parteciperà a sette prove delle dieci del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) ed a tutto il FIA World Endurance Championship (FIA WEC) in LMGT3. Per il nostro connazionale vi sarà ovviamente anche la partecipazione in occasione della 24h du Mans che commenteremo il prossimo giugno come da tradizione. Seconda avventura per l’ex centauro sul Mt. Panorama, nuovamente atteso a bordo dell’auto #46 con il belga Maxime Martin. La coppia che ha corso insieme tutto il GTWC Europe 2023 accoglierà l’elvetico Raffaele Marciello, stella delle ruote coperte che negli ultimi anni ha sempre corso con Mercedes.

Prima esperienza ufficiale per il vincitore dell’ultima FIA GT World Cup con il costruttore bavarese, il pilota che corre con licenza svizzera sarà successivamente impegnato nell’Endurance Cup del GTWC Europe 2024, nel British GT Championship e nel FIA WEC nella categoria Hypercar. WRT avrà in ogni caso anche una seconda M4 GT3 ai nastri di partenza con Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts #32.

Alla vigilia della maratona di Mt. Panorama occhi puntati anche su Porsche Motorsport con Bastian Buus/Joel Eriksson/Janox Evans ( Phantom Global Team75 Bernhard #13) e soprattuto su Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven (Manthey EMA Motorsport #911).

Il via sarà sabato sera alle 19.40 (orario italiano), sabato mattina le qualifiche per stabilire le prime dieci posizioni della griglia di partenza. Come sempre tutta la manifestazione verrà proposta in diretta sul canale YouTube ‘GTWorld’.