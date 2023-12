IGTC, Mercedes vince la 12h del Golfo. 2° posto per Valentino Rossi

Maro Engel / Mikaël Grenier/ Luca Stolz hanno vinto la 12h del Golfo 2023, ultima tappa dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Mercedes AMG Team GruppeM #99 trionfa davanti alla BMW M4 GT3 #46 di Nick Yelloly/Dries Vanthoor/Valentino Rossi (Team WRT). Menzione speciale anche per Jules Gounon, campione dell’IGTC 2023 nella classifica piloti grazie al terzo posto odierno ottenuto in compagnia di Maxi Goetz/Fabian Schiller (Mercedes AMG Team 2 Seas #14).

Dopo una breve Safety Car, la terza di giornata dopo un incidente nel secondo settore da parte della Porsche #79 del Team Tsunami, la bagarre è entrata nel vivo per il successo con la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi davanti a tutti. Il team WRT ha iniziato a duellare per la vittoria contro la riconoscibile Mercedes AMG GT3 del Team GruppeM, auto scattata dalla pole-position dopo aver dominato le qualifiche di ieri.

La vettura di Stoccarda è tornata davanti a tutti a meno di tre ore dalla bandiera a scacchi, il team asiatico ha iniziato a difendersi da un possibile rimonta da parte di BMW. Dries Vanthoor ha iniziato ad inanellare una serie di passaggi particolarmente interessanti, il tre volte campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup ha sfidato a distanza il temibile tedesco Maro Engel.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, una penalità di 5 secondi alla BMW #46 per un eccessivo extra dei limiti della pista ha messo fine alla lotta per la vittoria. Mercedes ha concluso in bellezza ottenendo il titolo costruttori nell’IGTC nonostante un sigillo in meno rispetto a BMW.

Primo podio in una competizione dell’Intercontinental GT Challenge per Valentino Rossi che già era salito sul podio assoluto della 12h del Golfo in passato. La stella del Motomondiale conclude in bellezza il 2023 in compagnia di Nick Yelloly/Dries Vanthoor, il nostro connazionale guarda ora al 2024 con una nuova sfida nel FIA World Endurance Championship.

Mercedes-AMG Team 2 Seas #14 conclude il podio, l’andorrano Jules Gounon firma il titolo globale di SRO dopo un anno da incorniciare con l’ennesima affermazione nella 12h di Bathurst, la Rolex 24 at Daytona (GTD PRO) e la Motul Petit Le Mans (GTD PRO). Quarto posto per Mercedes-AMG Team GruppeM #77 davanti a Car Collection Motorsport Porsche #21, primi in classe AM.

CLASSIFICA LENOVO GULF 12H – IGTC

1 99 FIN Pro 1 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel Mercedes AMG GT3 348 24.130 47.477 42.986 1:54.593 1:51.291 17

2 46 FIN Pro 2 Team WRT Dries Vanthoor BMW M4 GT3 348 12.811 24.271 47.189 43.176 1:54.636 1:51.461 16

3 14 FIN Pro 3 Mercedes-AMG Team 2 Seas Jules Gounon Mercedes AMG GT3 347 1 lap 24.618 47.530 43.411 1:55.559 1:51.378 18

4 77 FIN Pro 4 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Lucas Auer Mercedes AMG GT3 346 2 laps 24.012 47.149 42.183 1:53.344 1:52.221 17

5 21 FIN Am 1 Car Collection Motorsport Joel Sturm Porsche 911 GT3 R (992) 346 1.127 24.180 46.811 42.476 1:53.467 1:52.522 18

6 27 FIN ProAm 1 Optimum Motorsport Rob Bell McLaren 720 GT3 EVO 345 3 laps 24.670 48.541 52.662 2:05.873 1:52.638 16

7 11 FIN ProAm 2 Kessel Racing Scott Andrews Ferrari 296 GT3 344 4 laps 24.773 49.282 44.861 1:58.916 1:52.804 15

8 33 FIN ProAm 3 Herberth Motorsport Tim Heinemann Porsche 911 GT3 R (992) 343 5 laps 24.026 47.280 42.782 1:54.088 1:52.007 16

9 3 FIN Am 2 2 Seas Motorsport Isa Bin Abdulla Al Khalifa Mercedes AMG GT3 343 5.049 24.465 47.584 43.399 1:55.448 1:53.083 16

10 7 FIN Am 3 Herberth Motorsport Alfred Renauer Porsche 911 GT3 R (992) 343 29.858 24.368 47.357 42.335 1:54.060 1:53.176 17

Foto. LPS