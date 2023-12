IGTC, Mercedes davanti a metà della 12h del Golfo. 2° posto per Valentino Rossi

Maximilian Götz/Jules Gounon/Fabian Schiller (Mercedes AMG Team 2 Seas #14) guidano il gruppo a sei ore dal termine della Lenovo Gulf 12h, ultima fatica dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La casa di Stoccarda detta il ritmo davanti alla BMW M4 GT3 #46 di Nick Yelloly/Dries Vanthoor/Valentino Rossi, unica auto di WRT ancora in contesa per il successo finale.

La prima metà della prova è stata caratterizzata da una serie di bandiere gialle. Due incidenti distinti in curva 1 hanno costretto i commissari ad un lungo lavoro per sistemare le barriere dopo gli impatti della McLaren #59 del Garage 59 e la Porsche #4 del Grove Racing.

Parallelamente anche la strategia è stata protagonista, le formazioni PRO sono precipitate nella graduatoria assoluta dopo i primi passaggi. Mercedes e BMW hanno effettuato la medesima strategia nei minuti iniziali fermandosi immediatamente ai box dopo lo spegnimento dei semafori. La scelta è stata obbligata dal regolamento della specifica 12h del Golfo, manifestazione che impone ad ogni equipaggio a disputare 10 soste con un tempo imposto nell’arco dell’intera giornata.

Mercedes AMG Team 2 Seas #14 ha avuto provvisoriamente la meglio sulla BMW M4 GT3 #46, il duello tra i due marchi è entrato nel vivo per la singola corsa, ma soprattutto per il titolo piloti e costruttori dell’Intercontinental GT Challenge.

A poco più di 8h dalla fine della prova è arrivato il primo vero colpo di scena della giornata con un problema tecnico per la BMW M4 GT3 #32 del Team WRT. Sheldon van der Linde è tornato in pit road, l’ex vincitore della 24h di Spa-Francorchamps ha perso ogni chance di contendersi il successo finale nell’IGTC precipitando nella graduatoria. Gli uomini di Vincent Vosse hanno tentato in ogni modo di perdere il meno possibile nei confronti dei rivali, una missione impossibile da realizzare.

Mercedes, senza bandiere gialle, ha preso la vetta delle operazioni annullando il distacco sulla concorrenza. Maxi Goetz #14 ha ripreso la Porsche #21 di Car Collection Motorsport che successivamente è stata beffata anche dalla BMW #46 di WRT. L’ex campione DTM precede a sei ore dalla conclusione la vettura bavarese affidata a Valentino Rossi, Dries Vanthoor e Nick Yelloly, ancora pienamente in corsa per la vittoria overall.

Terza piazza assoluta, prima AM, per Car Collection Motorsport Porsche #21 davanti a Mercedes-AMG Team GruppeM #99, Herberth Motorsport Porsche #7, Mercedes-AMG Team GruppeM #77 e Optimum Motorsport McLaren #27 (leader in PRO AM).

CLASSIFICA PROVVISORIA LENOVO GULF 12H DOPO SEI ORE

1 14 RUN Pro 1 Mercedes-AMG Team 2 Seas Fabian Schiller Mercedes AMG GT3 169 23.822 46.946 1:52.766 1:51.378 11

2 46 RUN Pro 2 Team WRT Dries Vanthoor BMW M4 GT3 169 14.527 24.672 1:52.919 1:51.461 11

3 21 RUN Am 1 Car Collection Motorsport Dustin Blattner Porsche 911 GT3 R (992) 168 1 lap 24.177 47.053 1:54.514 1:53.391 12

4 99 RUN Pro 3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mikael Grenier Mercedes AMG GT3 168 39.400 23.757 46.649 1:52.377 1:51.291 12

5 7 RUN Am 2 Herberth Motorsport Alfred Renauer Porsche 911 GT3 R (992) 168 50.002 24.092 1:55.868 1:53.176 10

6 77 RUN Pro 4 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Frankie Bird Mercedes AMG GT3 168 1:44.867 23.857 47.362 42.110 1:53.329 1:52.221 12

7 27 RUN ProAm 1 Optimum Motorsport Rob Bell McLaren 720 GT3 EVO 167 2 laps 24.044 46.833 1:53.052 1:52.638 11

8 3 RUN Am 3 2 Seas Motorsport Isa Bin Abdulla Al Khalifa Mercedes AMG GT3 167 5.549 24.197 47.499 1:55.165 1:53.083 11

9 88 RUN ProAm 2 Garage 59 Marvin Kirchhöfer McLaren 720 GT3 EVO 167 8.720 24.894 47.607 1:53.011 1:52.265 10

10 2 RUN Am 4 Haas RT Miika Panu Audi R8 LMS GT3 EVO II 167 57.387 24.356 1:54.662 1:53.456 10

Foto. LPS