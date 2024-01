Dakar 2024: Al-Attiyah conferma il supporto a Loeb dopo lo stop nella sesta tappa

In occasione del sesto stage della Dakar 2024, contrassegnato da una maratona di quarantotto ore, Nasser Al-Attiyah ha salutato definitivamente le possibilità di vincere la quarantaseiesima edizione delle celebre rassegna di auto rally.

Il pilota qatariota infatti è stato costretto a fermarsi a cinquanta chilometri dall’arrivo a causa di una rottura di un cuscinetto dello sterzo che lo ha tenuto fermo per oltre due ore, perdendo dunque ogni chance. Una volta intercettato nel commento post gara però, il pilota arabo in forza alla Hunter Prodrive ha confermato quanto detto giorni prima, ovvero di voler supportare il compagno di squadra Sebastien Loeb, vincitore della tappa e arrivato quest’oggi al venticinquesimo trionfo in carriera.

“L’obiettivo è adesso quello di aiutare Seb a vinere la Dakar. Voglio fare tutto il possibile affinché questo accada“, ha detto Al-Attiyah nelle parole raccolte da Motorsport.

Al momento Carlos Sainz conduce la classifica generale con il tempo di 24:59:32, precedendo Ekstrom a +20:21. Loeb è invece terzo a +29:31. Ogni scenario è quindi aperto.

Foto: IPA Sport/Julien Delfosse

