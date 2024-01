I brividi di Zverev e Ruud agli Australian Open: salvati al super tie-break del quinto set

Il tedesco Alexander Zverev ed il norvegese Casper Ruud uniti dallo stesso destino: il numero 6 ed il numero 11 del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis vincono per 10-7 al super tie-break del quinto set i rispettivi match del secondo turno e passano ai sedicesimi, non senza soffrire e rischiare quelle che sarebbero state delle clamorose eliminazioni.

In un match altalenante il tedesco, prima avanti di un set e poi sotto 1-2, si salva al tie-break classico nel quarto set ed al super tie-break nella frazione decisiva contro il qualificato slovacco Lukas Klein, che lo fa penare per 4 ore e 37 minuti, prima di cedere per 7-5 3-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (10-7). Oltretutto lo slovacco può recriminare per non aver sfruttato, nel quarto parziale, un break point sul 4-4 che, se convertito, lo avrebbe spedito a servire per il match. Klein non ha avuto match point a disposizione, ma si è trovato a due punti dal successo, quando nella partita decisiva ha trascinato Zverev ai vantaggi del dodicesimo game, col tedesco al servizio sotto 5-6.

Gioca al gatto col topo il norvegese, per due volte avanti di un set e per due volte ripreso dal padrone di casa australiano Max Purcell: Ruud impiega 3 ore e 47 minuti per battere l’oceanico con lo score di 6-3 6-7 (5) 6-3 3-6 7-6 (10-7). Va detto però, per onestà intellettuale, che è il norvegese nel parziale decisivo a sciupare diverse occasioni di break (due nell’ottavo game ed una, un match point, nel decimo), prima di dominare il super tie-break, dove si è trovato avanti anche 7-2, prima di far rientrare l’avversario sul 6-7 e poi sul 7-8, andando comunque a chiudere la contesa senza che l’australiano avesse occasioni di far suo il match.

Foto: LaPresse