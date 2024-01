Alexander Zverev vede il baratro agli Australian Open: Klein si arrende solo al super tie-break!

Alexander Zverev prosegue il suo cammino agli Australian Open 2024, ma il tedesco ha dovuto lottare per oltre cinque ore (compreso uno stop per la pioggia) contro uno strepitoso Lukas Klein. Lo slovacco, numero 163 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sfiorato la grandissima impresa, portando la sesta testa di serie al super tie-break del quinto set. Alla fine ha vinto Zverev con il punteggio di 7-5 3-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (10-7).

Zverev ha concluso il match con 21 ace e quando ha servito la prima ha vinto il 78% dei punti. Dall’altra parte del campo, però, c’è stato Klein, semplicemente memorabile, con 80 vincenti messi a segno (49 quelli del tedesco), anche se gli errori non forzati sono stati ben 83 contro i 36 di Zverev.

In avvio di primo set si segue comodamente l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break fino al nono game, quando Zverev se ne procura una, ma Klein riesce ad annullarla. Il break, però, è nell’aria ed arriva nell’undicesimo gioco, con il tedesco che riesce a strappare il servizio allo slovacco. Il numero sei del mondo non dà occasioni di rientro all’avversario e chiude sul 7-5.

Klein riesce a difendere due pericolosissime palle break in apertura di secondo set. Nel quarto game tocca a Zverev salvare una palla break, ma nel sesto gioco il tedesco perde il servizio, con Klein che si porta sul 4-2. Il game successivo è lunghissimo, con Zverev che spreca addirittura quattro palle del controbreak. Sul 5-3 per Klein e 30-30 arriva l’improvviso scroscio di pioggia che blocca il match. Alla ripresa con il tetto chiuso lo slovacco non trema e va a chiudere sul 6-3.

Il tedesco è in grandissima difficoltà e perde il servizio subito in apertura nel terzo set. Dall’altra parte c’è Klein, semplicemente perfetto, che continua a macinare il suo gioco tra vincenti ed errori, che faticano anche a mettere in partita Zverev. Klein non concede nulla nei propri turni di battuta e con grande sorpresa si porta a condurre per due set a uno, vincendo per 6-4 la terza frazione.

Klein ha un solo copione in testa in questa partita, tirare ogni pallina con la massima velocità. Il ceco salva anche due palle break nel quarto gioco, ma anche Zverev deve fronteggiarne una, ancora più delicata nel nono game. Il tedesco è bravo a non perdere lucidità, riuscendo comunque a resistere al gioco totalmente imprevedibile di Klein. Si va al tie-break con il ceco che, a suon di vincenti, si porta sul 3-1, ma Zverev reagisce a va a prendersi il parziale per 7-5. Si va al quinto.

In una partita semplicemente incredibile, il quinto set non poteva essere da meno. Zverev riesce a portarsi avanti di un break nel terzo gioco, ma uno stoico Klein trova il controbreak nel sesto game, che lo riporta in parità. Non ci sono più palle break ed il finale più giusto è il super tie-break. L’equilibrio persiste fino al 7-7, quando Zverev riesce a spezzarlo, andando a vincere per 10-7 dopo una battaglia clamorosa.

Nel prossimo turno Zverev affronterà il giovane americano Alex Michelsen, che ha ottenuto una vittoria di grande prestigio in questo secondo turno contro il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 32. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4.

Foto: LaPresse