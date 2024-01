Hockey ghiaccio: Valpusteria vince il derby contro Asiago nell’ICE League 2024. Ancora una sconfitta per Bolzano

Si interrompe il ciclo negativo di Valpusteria. La squadra italiana di hockey su ghiaccio dopo tre sconfitte consecutive ha vinto il derby contro Asiago nel giovedì dedicato al Campionato ICE League 2024, spuntandola solo ai tempi supplementari.

Grande spettacolo quello offerto dai lupi che, dopo aver trovato la rete del 3-3 con Frycklund a soli tre minuti dall’ultima sirena, si sono imposti all’extra time con il 4-3 mortifero di Morley, salendo a quota 49 punti in classifica

Nuovo K.O invece per Bolzano. Le foxes infatti niente hanno potuto al cospetto del Voralberg, cedendo il passo per 4-1 in una partita mai messa in discussione. La situazione si fa adesso incandescente, visto che nella prossima giornata è previsto il super scontro tra Bolzano e Valpusteria, in un altro derby che si preannuncia infuocato.

L’ICE League tornerà il 6 gennaio.

Foto: Iwan Foppa

