Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria sconfitte nelle gare -2 delle semifinali dell’ICE

Il venerdì sera dell’ICE Hockey League non sorride alle squadre italiane in queste gare -2 delle semifinali playoff del campionato 2023-2024.

Val Pusteria, in casa, ha ceduto 2-4 all’EC-KAC al termine di una gara dove gli ospiti sono andati avanti addirittura per 0-3, dopo il primo periodo, contenendo poi il rientro dei “Lupi” nella terza e ultima frazione di match, al netto del momentaneo 2-3 di Morley e Frycklund; con il match chiuso – in regime di empty net – da Unterweger.

Esito negativo anche per il Bolzano che, fra le mura amiche, si fa beffare 1-3 dai Red Bull Salisburgo. Dopo lo 0-0 dei primi venti minuti e il botta e risposta sull’asse Robertson-Alberga, a risolvere la partita sono state le griffe di Raffl e di Huber per l’1-3 finale.

Le serie quindi vedono l’EC-KAC comandare per 2-0, mentre Bolzano e Red Bull Salisburgo sono sull’1-1. Gare -3 previste domenica 24 marzo.