Hockey ghiaccio: Bolzano pareggia la serie nei play off di ICE League. Valpusteria esce di scena

Il grande guizzo di Bolzano. Le foxes battono il Salzburg e vincono gara-4 per 3-2,portando in parità la serie valida per le semifinali play off del Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio.

Una partita di grande carattere quella disputata dal team italiano, abile a passare in vantaggio al 18:15 grazie a Ford, il quale concretizza in rete dopo la triangolazione con Vandane e Gazley. Sfruttando l’inerzia Bolzano spinge anche nel secondo periodo, mettendo a referto il raddoppio con Gazley (7:41) e firmando il tris allo scadere della sirena con Frigo sfruttando una situazione di power play.

Gli austriaci provano a rientrare in partita al 5:46 dell’ultimo atto con Huber, il quale accorcia le distanze al 12:44. Tuttavia gli avversari non riescono a trovare il goal del pareggio. La serie adesso tornerà all’Eisarena, casa dei Red Bull.

Valpsuteria si deve invece definitivamente arrendere al cospetto del Klagenfurt, passato per 3-5 nella tana dei lupi e chiudendo la serie con un secco 4-0. Gara-5 di Bolzano si svolgerà giovedì 28 marzo alle 19:15