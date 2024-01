Golf: Zach Johnson e Alex Noren in testa dopo il primo giro al The American Express 2024

Si è concluso da pochissimo il primo giro del The American Express 2024, torneo del PGA Tour che raggruppa tre importanti campi di La Quinta, in California: il Pete Dye Stadium Course, il La Quinta Country Club e il Nicklaus Tournament Course. Al comando, con lo score di -10, ci sono due uomini che hanno segnato pagine importanti di golf: Zach Johnson e Alex Noren. Per l’americano ex vincitore Major e il quarantunenne svedese ex numero 8 del mondo ottima giornata: l’uno gira bogey free, l’altro con 10 birdie, un eagle e un doppio bogey.

Appaiati in terza posizione il filippino Rico Hoey, ex USC Trojans, e il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, entrambi a -9 con l’uno di scena al Nicklaus Course e l’altro a La Quinta. In sostanza, si parla di uno dei debuttanti del PGA Tour e di uno degli uomini che sempre più sta andando verso lo status d’esperienza.

Molto interessante la composizione del gruppo dei quinti a -8. Ne fanno parte due dello Stadium Course, Scott Stallings e Hayden Springer, quattro di La Quinta, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, il sudcoreano Si Woo Kim e lo svedese Alexander Bjork, e tre del Nicklaus Course, Chan Kim, Justin Lower e l’amateur Nick Dunlap.

In gara c’è anche il numero 1 del mondo: Scottie Scheffler non è neanche partito male, tutto considerato. Per lui 39° posto con lo score di -5: uno score che lo mette sostanzialmente nel mezzo a La Quinta, ma che non è male in vista degli appuntamenti futuri.

