Golf: Sahith Theegala apre il 2024 alla testa del The Sentry

Ha preso il via in maniera ufficiale il 2024 del golf in chiave PGA Tour. E il primo leader della stagione, al The Sentry (che ha tolto la dicitura “Tournament of Champions” in via ufficiale) è Sahith Theegala, una delle figure a livello golfistico più interessanti del 2023. Per lui un ottimo -9 (64 colpi) con 10 birdie, di cui 6 consecutivi tra la 10 e la 15, e un unico bogey alla 16.

Alle sue spalle un nutrito gruppo di avventori del primo evento dell’anno: il due volte vincitore Major Collin Morikawa, il colombiano Camilo Villegas, il sudcoreano Sungjae Im, l’australiano Jason Day e il norvegese Viktor Hovland. Sono tutti a -8, e per ognuno di loro c’è un’inevitabile significatività nel raccordo tra l’annata passata e quella nuova.

Ampio anche il novero dei collocati a -7: in questo caso gli USA sono quattro, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Jordan Spieth e il numero 1 mondiale Scottie Scheffler, cui si unisce l’argentino Emiliano Grillo.

Era molto atteso al via anche Ludvig Aberg, vista la spettacolare scalata dello svedese: per lui 25° posto a -4. Il tutto in un luogo, il Kapalua’s Plantation Course, che si trova proprio nei luoghi interessati dai drammatici roghi della scorsa estate che hanno devastato le Hawaii.

