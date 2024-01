Golf: Rory McIlroy parte col turbo al Dubai Invitational 2024. Francesco Molinari inizia in zona di testa

Si è chiuso il giro inaugurale del primo torneo del 2024 sul DP World Tour (già sei sono stati quelli della stagione disputati nel 2023). E, da par suo, è Rory McIlroy che comincia da leader con un giro in 62 colpi, 9 sotto il par. Per il nordirlandese ottimo impatto al Dubai Creek Resort: non può ancora correre per il numero 1 del mondo, ma si può avvicinare.

Seconda posizione per Yannik Paul: il tedesco, tra i giocatori di maggior spicco nel 2023 (anche se non è stato scelto per la Ryder Cup), mette insieme un -7 con otto birdie e un bogey. Alle sue spalle il sudafricano Thriston Lawrence con -6.

Quarto a -5 il danese e veterano Thorbjørn Olesen, che si trova insieme all’inglese Tommy Fleetwood: due vere e proprie generazioni di differenza. Sesti a -4 l’altro danese Nicolai Højgaard, lo spagnolo Adrian Otaegui, il sudafricano Zander Lombard e l’americano Sean Crocker.

Buone le notizie sul fronte Italia: Francesco Molinari riparte dal 10° posto a -3; vero è che ai sei birdie contrappone un bogey e un doppio bogey, ma è altrettanto vero che si trova in una zona buona. Con lui l’altro Højgaard, Rasmus, e il di lui connazionale Jeff Winther, poi il francese Antoine Rozner, l’inglese Jordan Smith e il cinese Haotong Li. Guido Migliozzi parte con il 20° posto a -1, ma è uno dei soli quattro a mettere a segno un eagle, alla buca 4: con lui Olesen (alla 13), l’inglese Callum Shinkwin (4 anche per lui) e il francese Romain Langasque (alla 3, 12 per lui dato che è partito dalla 10).

