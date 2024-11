Golf, il DP World Tour rimane “sottosopra” con l’Open d’Australia. Celli e Paratore ancora ai blocchi di partenza

Si cambia città ma la nazione rimane sempre la stessa. Il Dp World Tour resta, infatti, in Australia per il secondo appuntamento della stagione. Dal 28 novembre al 1° dicembre il maggiore circuito europeo scenderà in campo sui fairway di due percorsi, il Kingston Heath Golf Club e il Victoria Golf Club, entrambi a Melbourne, per il consueto ISPS Handa Australian Open, vinto l’anno scorso dal cileno Joaquin Niemann, presente nel field anche quest’anno.

Rimarranno “sottosopra” anche il francese Victor Perez, uno dei nomi più caldi del torneo ormai stabile sul PGA Tour, e molti che hanno partecipato il week end scorso al BMW PGA Championship a Brisbane: l’inglese Jordan Smith, il tedesco Yannik Paul, lo scozzese Richie Ramsay, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e i francesi Adrien Saddier e Pierre Pineau. Assenti, invece, i due uomini di punta che elevavano il prestigio del torneo: gli australiani Jason Day e Sam Smith.

Presenti tra gli ex vincitori dell’Australian Open, oltre a Niemann, anche gli australiani Peter Leonard (57enne con una vittoria sul PGA Tour nel 2005 al MCI Heritage e 9 vittorie sul PGA Tour of Australasia), Cam Davis, 29enne che è riuscito a vincere 2 volte il Rocket Mortgage Classic (2021-2024), uno dei tornei principali del tour americano, Geoff Ogilvy, classe ’77 vincitore dello U.S. Open nel 2006 oltre ad altri 7 titoli sul PGA, e John Senden, 53enne che in carriera è riuscito ad imporsi nel John Deere Classic nel 2006 e nel Valspar Championship nel 2014.

Tra gli italiani, Renato Paratore e Filippo Celli saranno sicuramente della partita. Celli arriva, tra l’altro, da un ottimo 21esimo posto la scorsa settimana mentre Paratore deve ingranare e voltare pagina dopo il taglio non passato a Brisbane. L’Opening Swing si sposterà la settimana dopo in Sudafrica per il Nedbank Golf Challenge sui green del Gary Player Country Club di Sun City e rimarrà in Africa per due tornei di fila.