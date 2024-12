Golf, field stellare al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica. Presenti anche Manassero, Migliozzi e Laporta

Il Dp World Tour si sposta in Sudafrica, più precisamente a Sun City, nel nordovest del Paese, per il Nedbank Golf Challenge (6 milioni di dollari e 4.000 punti per la Race to Dubai in palio), torneo entrato a far parte del circuito dell’European Tour nel 2013. Da quell’anno, solamente un sudafricano è riuscito ad imporsi nella gara casalinga: era il 2017 quando Branden Grace vinse con un colpo di vantaggio sullo scozzese Scott Jamieson.

Il torneo, ospitato sul percorso del Gary Player Golf Club da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, vedrà scenderà in campo un field particolarmente ricco di nomi interessanti. Dagli statunitensi Max Homa, campione in carica che trionfò l’anno scorso con ben 4 colpi di distanza sul danese Nicolai Højgaard, anche quest’ultimo presente questo fine settimana, e Will Zalatoris, 3 2° posti nei majors in carriera (The Masters 2021, U.S. Open 2022 e PGA Championship 2022), passando per i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, il belga Thomas Detry, i britannici Paul Waring (vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship a metà novembre) e Danny Willett.

Tanti, naturalmente, i sudafricani al via. Ci saranno Christiaan Bezuidenhout, Erik Van Rooyen, Dylan Frittelli, Thriston Lawrence, Ryan Van Velzen, Ockie Strydom, Robin Williams, Aldrich Potgieter e Brandon Stone. Gli azzurri in campo, invece, saranno 3: Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Francesco Laporta. Nessuno di loro ha partecipato all’evento organizzato a Sun City dell’anno scorso e il risultato più vicino nel tempo al Nedbank Golf Challenge è di Migliozzi e risale al 2022 quando chiuse i 4 giorni in T44 a +3. Nel 2021, invece, il giocatore vicentino si classificò 21esimo con uno score totale pari al par. Un campo, quindi, ben conosciuto da Guido Migliozzi e dove il classe ’97 vuole dare in la nel migliore dei modi alla nuova stagione.

Manassero giuocherà in partenza con il danese Niklas Norgaard e il padrone di casa Ryan Van Velzen. Laporta, invece, è accoppiato per i primi due giorni con il britannico Dale Whitnell e lo svedese Alexander Bjork. Partenza da seguire quella di Migliozzi, che avrà come compagni per le prime 36 buche l’inglese Jordan Smith e l’australiano fresco vincitore della prima tappa del 2025 del Dp World tour Elvis Smylie.