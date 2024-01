Golf: Nick Dunlap clamorosamente in testa al The American Express 2024 a un giro dalla fine

Nick Dunlap è, a grandissima sorpresa, il leader del The American Express 2024. L’amateur ventenne, già messosi in evidenza nella Walker Cup pochi mesi fa, si rende protagonista di un terzo giro clamoroso a La Quinta, tirando fuori un 60 da antologia con un eagle e dieci birdie, scavalcando in questo modo tutti i professionisti.

Il -27 totale di Dunlap fa scalpore anche perché potrebbe diventare il secondo più giovane vincitore sul PGA Tour negli ultimi novant’anni, ma non guadagnerebbe niente dal prize money né nella graduatoria della FedEx Cup a meno che scelga di diventare professionista immediatamente al termine dell’evento.

Alle sue spalle, staccato di tre colpi, c’è Sam Burns, che con -24 precede un indiavolato Justin Thomas, anche lui straordinario con il -11 al Pete Dye Stadium Course che gli vale il -23. Stadium Course che, oltre Burns e Thomas, ha percorso anche Christiaan Bezuidenhout: il sudafricano è a -21.

In diversi si trovano a -20, al quinto posto: da La Quinta il canadese Adam Hadwin, dal Nicklaus Tournament Course J.T. Poston ed Eric Cole, dallo Stadium Course Xander Schauffele e il sudcoreano Si Woo Kim. Per quel che riguarda Scottie Scheffler, il numero 1 del mondo, impegnato anch’egli sullo Stadium Course, è 39° con lo score di -14.

