Golf, Kirk con un ultimo giro da favola si impone al The Sentry

L’opening stagionale del PGA Tour è di Chris Kirk, uno dei nomi che meno ti aspetti in mezzo a tutti i più grandi campioni del golf mondiale. Lo statunitense si impone al The Sentry con il punteggio totale di -29 (263, 67 65 66 65), trovando così la sua sesta vittoria in carriera sul circuito americano e portandosi a casa 3.6 milioni di dollari come prima moneta. Il classe 1985 è solidissimo nelle sue ultime diciotto buche, riuscendo alla fine rimanere davanti di un solo colpo al connazionale Sahith Theegala.

Sangue freddo e grandissimo golf per Kirk che chiude il suo quarto giro in 65 colpi (-8), confermando così per il terzo anno di fila la regola che il vincitore di Kapalua debba mettere insieme la domenica un punteggio di -8 o migliore. Il momento decisivo c’è stato alla 17, dove con un ferro 5 l’americano ha messo in green una palla data per trovare il birdie decisivo. Seconda posizione a -28 per Theegala, che ha sbagliato alla 18 un putt per il birdie che gli sarebbe valso il play-off.

Ha avuto l’occasione di far durare il torneo più delle 72 canoniche buche anche Jordan Spieth, che alla fine si è dovuto accontentare della terza posizione a due colpi dal leader. Il vincitore Major si è ripresentato in discreta forma dopo un 2023 non così positivo, e proprio al par 5 della 18 ha avuto il putt per l’eagle da circa quattro metri, dopo che un tee shot alla 16 gli era costato un bogey abbastanza sanguinoso.

Sul magnifico percorso par 73 del Plantation Course quarta piazza solitaria a -26 per il coreano Byeong-Hun An, che entra anche lui un po’ nella storia. An realizza infatti il nuovo record di birdie in una settimana, mettendone a segno ben 34 (quello precedente era di 32, fatto l’anno scorso da John Rahm). Drappello di cinque giocatori appaiati in quinta posizione con lo score di -25: gli americani Morikawa, Harman, Poston e il n.1 del ranking Scheffler, e il coreano Im. Chiudono la top-10 con il totale di -24 l’australiano Day e lo statunitense Schauffele. PGA Tour che dopo la prima spettacolare settimana rimane alle Hawaii, dove il prossimo weekend andrà in scena il Sony Open.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Golf su OA Sport...