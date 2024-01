Golf: Kevin Yu a sorpresa davanti ai big al Farmers Insurance Open 2024, Francesco Molinari a metà classifica

Si è chiuso il primo giro al Farmers Insurance Open 2024, di scena a San Diego. Sui due campi utilizzati del Torrey Pines Golf Course per il momento c’è la sorpresa di Kevin Yu, venticinquenne di Taoyuan (Taiwan, nota nello sport come Cina Taipei), al comando. L’ex Arizona State, che all’anagrafe si chiama Yu Chun-an, è davanti con lo score di -8 (64 colpi).

Alle sue spalle, a un colpo di distanza, Patrick Cantlay e il giapponese Ryo Hisatsune a -7, mentre per quel che riguarda il gruppo dei quarti, curiosamente, non c’è nessun USA: troviamo a -6, infatti, l’altro nipponico Hideki Matsuyama, l’irlandese Shane Lowry, il belga Thomas Detry, l’inglese Aaron Rai e l’argentino Alejandro Tosti, con quest’ultimo che è debuttante sul PGA Tour in quest’annata. Per tutti i nomi citati l’ambiente è quello del North Course.

Molto più ampio il novero dei noni a -5, e con tutti americani tranne due. Per i primi, in particolare, troviamo Matt NeSmith, Maverick McNealy, Michael Kim, Collin Morikawa, Justin Suh, Chesson Hadley, Bronson Burgoon e Nick Hardy, con quest’ultimo unico di scena sul South Course, a differenza degli altri, tutti in campo sul North. South anche per Nicolai Højgaard, parimenti nel gruppo dei noni assieme all’argentino Emiliano Grillo, che ha invece girato sul North.

Per Francesco Molinari, di scena sul South Course, giro regolare in 70 colpi: -2 per lui ed enorme gruppo del 48° posto mantenuto in virtù di tre birdie e un bogey. Per Chicco ritorno sul PGA Tour dopo che, in questo mese, si era concentrato sul DP World Tour.

Foto: LaPresse