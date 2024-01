Golf: Edoardo Molinari ancora vicecapitano dell’Europa per la Ryder Cup 2025

Squadra che vince, per buona misura, non si cambia. E così, dopo la riconferma di Luke Donald quale capitano europeo per l’edizione 2025 di Ryder Cup, arriva anche una notizia felice in chiave italiana: Edoardo Molinari ritornerà nel ruolo già occupato a Roma 2023 di vicecapitano.

Il dialogo tra i due che segue l’ufficialità si svolge su Twitter/X. Comincia Dodo: “Aiutare Luke e l’intero team europeo nel 2023 è stato meraviglioso e qualcosa di cui sarò per sempre orgoglioso, ma ora è tempo di fare quel che posso per aiutarli a diventare leggende ancora più grandi vincendo la Ryder Cup in trasferta a Bethpage“.

Le parole di Donald: “Non potrei essere più contento di avere di nuovo Edoardo al mio fianco come mio primo vicecapitano per Bethpage. Il mio stratega capo, guru delle statistiche è di nuovo qui e sono felice di condividere questo viaggio con te, Dodo“.

Al che il maggiore dei fratelli Molinari replica: “Grazie, Capitano. Sono stati 20 mesi splendidi e non vedo l’ora di avere ancora altre conversazioni, cene e giri di pratica insieme“. Per Edoardo Molinari in carriera anche una partecipazione da giocatore, quella del 2010 a Celtic Manor. Proprio accanto a Donald.

Foto: Federazione Italiana Golf