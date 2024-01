Golf, il tedesco Jaeger al comando dopo due giri al Farmers Insurance Open 2024. 36° Francesco Molinari

C’è tanta Europa nelle zone alte del leaderboard dopo 36 buche del Farmers Insurance Open 2024. Il tedesco Stephen Jaeger, con un finale di giro pazzesco, termina la sua giornata sul North Course con un totale di 64 colpi, per un -12 totale che lo porta in cima alla classifica, con un colpo di vantaggio sul danese Nicolai Højgaard.

Si è chiusa la rotazione dei giocatori sui due campi utilizzati del Torrey Pines Golf Course, con il North che chiude i battenti e il celeberrimo South che ospiterà gli ultimi due giri finali. Jaeger, dopo essere stato uno dei migliori ieri sul campo più difficile, oggi sfrutta alla grande il North Course e con 7 birdie, 1 eagle e 1 bogey confeziona il -8; particolarmente incisivo sul tramonto del giro il tedesco, con un colpo guadagnato alla 17 e l’eagle della 18. Sullo stesso campo grande giornata per Nicolaj Hojgaard, che con una carta senza errori e un 66 di giornata bracca a -11 il tedesco.

Terza posizione con lo score complessivo di -10 per il belga Thomas Detry, che trova un ottimo 68 sul difficile South Course. e per il francese Matthieu Pavon, che si supera con il -7 sul campo che ha ospitato più volte anche lo US Open. Dopo quattro giocatori europei, che troviamo più spesso sul DP World Tour, in quinta posizione c’è il primo rappresentante americano, a -9 e in piena corsa per il titolo, ci sono Tony Finau e Michael Kim.

Terzetto con il punteggio di -8 ad occupare la settima posizione: l’inglese Aaron Rai, l’argentino Emiliano Grillo e lo statunitense Joseph Bramlett. C’è poi un gruppone di ben 12 golfisti a pari merito al decimo posto, tra loro i big Xander Schauffele e Hideki Matsuyama sono i candidati principali per provare la rimonta nel weekend.

Primi due giorni tutto sommato positivi per Francesco Molinari, che supera agilmente il taglio piazzandosi in 36ma posizione a pari merito con lo score complessivo di -5. ‘Chicco’ parte forte e fa tutto nelle prime otto buche del suo secondo giro (le seconde nove del North Course), trovando quattro birdie e un bogey. Costanza poi è la parola chiave per l’azzurro, che trova 10 par consecutivi, mancando anche qualche occasione di birdie che lo avrebbero fatto trovare più vicino ai primi in classifica. L’azzurro nel terzo giro dovrà andare all’attacco, e vedere cosa potrà giocarsi nelle ultime 18 buche di sabato.

