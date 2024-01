Golf, il PGA Tour rimane alle Hawaii per il Sony Open nella seconda settimana dell’anno

Il PGA Tour per la seconda settimana di fila rimane nel paradiso delle Hawaii, e dopo l’opening stagionale si appresta a vivere il primo evento a field completo del nuovo anno. Saranno 144 i giocatori a darsi battaglia nel Sony Open, sul meraviglioso percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu.

Potremmo definirlo come il torneo dei ritorni, con almeno un paio di nomi di spicco pronti a mettere nuovamente la pallina sul tee della uno dopo diverso tempo. Il primo da citare è senza dubbio Will Zalatoris, esploso un paio d’anni fa con la sua crescita che si è dovuta arrestare sul più bello a causa di un infortunio. L’americano classe 1996. già rientrato nel golf che conta all’Hero World Challenge, torna a competere sul PGA Tour per la prima volta da marzo dell’anno scorso. Più breve la lontananza dai campi per Gary Woodland, che sarà al via giovedì per la prima volta dal Wyndham Championship dello scorso agosto. Nome meno conosciuto al grande pubblico quello di Tyler McCumber, che torna sul tee della uno per la prima volta dal 2022.

Per quanto riguarda i nomi da attenzionare per quel che riguarda la vittoria il primo è quello di Chris Kirk, vincitore domenica del The Sentry e terzo lo scorso anno nel Sony Open, con il sogno di diventare il settimo giocatore di sempre a vincere entrambi i tornei del circuito alle Hawaii nello stesso anno. C’è poi un trio di golfisti europei membri della squadra della Ryder Cup dello scorso anno: il nuovo fenomeno svedese Ludvig Aberg e il duo inglese Matt Fitzpatrick e Tyrrell Hatton, con dietro di loro un Justine Rose scalpitante.

Rimanendo sui golfisti americani uno dei più attesi è Brian Harman, mentre le stelle dopo aver giocato al The Sentry si prendono almeno una settimana di pausa prima di tornare in campo per una stagione che si annuncia assai impegnativa. Nel field ci sono poi tre che questo torneo lo hanno già vinto, e vogliono provare a bissare il successo: Hideki Matsuyama, Matt Kuchar e Patton Kizzire. Oltre ai già citati Kirk e Harman, sono altri tre coloro che hanno chiuso tra i primi dieci settimana scorsa al via di questo torneo: Sahith Theegala, Beyong Hun An e J.T. Poston, con la condizione che è già dalla loro parte per loro è vietato non sognare.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva la piattaforma di riferimento è discovery+ e il canale, come quasi tutte le settimane, è Eurosport 2. Per quanto riguarda le prime tre giornate il collegamento partirà all’una di notte e finirà alle 3.00, mentre andrà avanti fino alle 4.30 solo sullo streaming; la domenica invece si parte alle 22.00 per finire circa alle 2.00.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Golf su OA Sport...