Golf: Grayson Murray vince il playoff a 3 con un birdie e conquista il Sony Open 2024 alle Hawaii

A trent’anni, e a sei e mezzo dalla prima vittoria sul PGA Tour in carriera, Grayson Murray porta a casa il secondo torneo della propria carriera. Si tratta del Sony Open 2024 alle Hawaii, che vince alla prima (e unica) buca di spareggio contro il connazionale Keegan Bradley e il sudcoreano Byeong Hun An.

In particolare, il nativo della North Carolina mette a segno un birdie, l’asiatico rimane in par e il trentasettenne di Woodstock un bogey. Tutti e tre avevano chiuso a -17 ed erano stati proprio Murray e An a raggiungere Bradley in testa con i birdie alla buca 18.

Quarta posizione per il cinese Carl Yuan e l’USA Russell Henley, entrambi a -16. Nessuno dei due, però, è autore di un ultimo giro altrettanto strabiliante rispetto a quello di J.T. Poston, che scrive sulla carta un -9 con un eagle e sette birdie per rimontare fino al sesto posto (+33 rispetto al terzo giro) con lo score di -15.

Settimi con un -14 finale il francese Matthieu Pavon, l’argentino Emiliano Grillo e il canadese Nick Taylor, mentre concludono con -13 e il decimo posto Andrew Putnam, Harris English e il canadese Taylor Pendrith. Questo successo è importantissimo per Murray, perché per la prima volta va a inserirsi nella top 50 dell’OWGR. Il ranking mondiale, infatti, lo vede balzare al numero 46. Risalite anche per An, 39°, e Bradley, 16°.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Golf su OA Sport...