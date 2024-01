Golf, il risveglio di Francesco Molinari! L’azzurro è quinto nel Dubai Invitational vinto dall’amico Tommy Fleetwood

Finale thrilling e tanto spettacolo nel primo appuntamento del nuovo anno del DP World Tour. C’era molta attesa per questo ultimo giro e le aspettative non sono state per nulla deluse. Tommy Fleetwood fa suo il nuovo Dubai Invitational, trionfando con lo score complessivo di -19 dopo un testa a testa serratissimo con il nordirlandese Rory McIlroy e il sudafricano Thriston Lawrence. Straordinario Francesco Molinari, che con una domenica da sballo rimonta fino alla quinta posizione lanciando segnali incoraggianti per la nuova annata.

E’ stato il festival del birdie il percorso par 71 del Dubai Creek Resort, in una giornata meteorologicamente perfetta e che è stata tutto un levare verso le ultime tre buche. Sul tee della 16 a -18 erano appaiati Fleetwood e McIlroy, con il sudafricano Lawrence a sua volta a -18 ma avendo già finito il giro. L’inglese al par 3 della 16 perde un sanguinoso colpo, mentre Rory trova il par. Fleetwood non demorde e mette a segno il birdie alla 17, con il par del nordirlandese che lo porta un colpo avanti sul tee della 72esima. La diciotto della domenica cambia radicalmente le carte in tavola, facendo la differenza in favore di Fleetwood, che glacialmente mette a segno il birdie decisivo con un putt pazzesco in contemporanea al bogey che condanna McIlroy, finito in acqua con il primo colpo, alla seconda posizione.

Secondo posto che Rory condivide con il sudafricano Lawrence, terzo incomodo della lotta tra due veterani del Team Europe e capace di chiudere l’ultimo giro in -7. Quarto posto in solitaria per l’inglese Jordan Smith a -16, che con tre colpi guadagnati nelle ultime quattro buche chiude alla grande la sua settimana salendo in 25ma piazza nella Race To Dubai.

Un monumentale Francesco Molinari mette in campo il golf che tutti noi abbiamo ammirato fino a qualche anno fa, e con il miglior punteggio di giornata (-8), rimonta fino a issarsi in quinta posizione con il suo -15, trovando il miglior risultato da un anno a questa parte. ‘Chicco’ è stato solidissimo sui green, sbagliando pochissimo e tirando i ferri in maniera quasi sempre impeccabile; il tutto per confezionare nove birdie ed un solo bogey, con un inizio e una fine scoppiettanti. Il viatico per la nuova stagione è più che buono, vediamo se finalmente potremmo tornare a rivedere ad altri livelli un campionissimo dello sport italiano.

In sesta posizione a -14 troviamo il sudafricano Zander Lombard e lo statunitense Sean Crocker, stacco di due colpi e a -12 in ottava posizione si piazzano il danese Thorbjorn Olesen e il tedesco Yannik Paul. Chiude la top-10 a Dubai il polacco Adrian Meronk, che con il suo -11 conferma la posizione di ieri. In casa Italia c’è da sorridere anche per la prestazione di Guido Migliozzi, che con il -4 odierno e un totale di -13 rimonta 8 posizioni e termina al 13° posto solitario. Settimana prossima si rimane negli Emirati Arabi Uniti, con il primo torneo delle Rolex Series in arrivo.

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI

